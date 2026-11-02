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त्योहारों से जिंदा है गया की सदियों पुरानी बांस कला, छठ महापर्व पर देश-विदेश तक 'बिहारी सूप और दउरा' की धूम

गया में बांस कला ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गया जिले में बांस कला का इतिहास सदियों पुराना है. जिले के कई इलाकों में लोग कई पीढ़ियों से इस कला से जुड़े हुए हैं. आज भी यहां से बांस के उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचते हैं. हालांकि पारंपरिक सामान जैसे टोकरी, सूप, खांचिया, झाड़ू और छोटी टोकरियों की साल भर सप्लाई अब सीमित हो गई है. लोग इन्हें मुख्य रूप से त्योहार और शादी के सीजन में बड़े पैमाने पर बनाते हैं, क्योंकि उसी समय इनकी मांग सबसे ज्यादा होती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगिता बनी, शहरों में घटी

ग्रामीण परिवेश में बांस के सामानों का उपयोग अभी भी जारी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आम दिनों में इनकी उपयोगिता लगभग न के बराबर रह गई है. फाइबर और प्लास्टिक के विकल्प आने से रोजमर्रा की मांग प्रभावित हुई है. फिर भी छठ पूजा जैसे पर्व पर मांग कई गुना बढ़ जाती है और दूसरे राज्यों तक सप्लाई होती है. छठ महापर्व पर बढ़ी बांस कला (ETV Bharat) छठ पूजा ने बढ़ाई पारंपरिक डिजाइन की मांग इन दिनों पारंपरिक डिजाइन वाले बांस के सामानों की बिक्री बढ़ी हुई है. छठ पूजा और शादी के सीजन को लेकर सूप और दउरा टोकरी की सबसे अधिक मांग हो रही है. स्थानीय व्यापारियों के अनुसार ये बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं, खासकर उन प्रदेशों में जहां प्रवासी बिहारियों की संख्या ज्यादा है. वहां इन्हें बिहारी सूप और दउरा के नाम से बेचा जाता है. उत्पादन के प्रमुख केंद्र और समुदाय गया जिले में मुख्य रूप से बाराचट्टी, शेरघाटी और फतेहपुर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूप-दउरा बनाए जा रहे हैं. इन इलाकों के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय तुरी, भोक्ता और मांझी समाज के लोग इन्हें तैयार कर रहे हैं. गांवों से तैयार माल गयाजी, शेरघाटी और बाराचट्टी के बाजारों में पहुंचता है, जहां से थोक व्यापारी खरीदकर दूसरे जिलों और राज्यों में सप्लाई करते हैं. बांस से बने समानों की बिक्री बढ़ी (ETV Bharat) व्यापारियों की तैयारी और साल भर का इंतजार शेरघाटी के व्यापारी श्रीकांत कहते हैं कि छठ का इंतजार पूरे साल रहता है. इस बार उन्होंने 50 हजार से अधिक दउरा और सूप बेचने की तैयारी की है. वे थोक में खरीदकर रिटेल में बेचते हैं. उनकी मार्केट शेरघाटी अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली है. गयाजी शहर के व्यापारी दीपक कुमार बताते हैं कि उनका कारोबार चार पीढ़ियों से चल रहा है. "इस बार उनकी दुकान से 20 हजार से अधिक सूप, दउरा और टोकरी की बिक्री हो सकती है. एक सूप 80 से 150 रुपये तथा दउरा 250 से 400 रुपये तक बिकता है." बिहारी सूप और दउरा की धूम (ETV Bharat) आधुनिकता का असर और धार्मिक जुड़ाव टावर चौक किरन सिनेमा के पास व्यापारी ओम प्रकाश कहते हैं कि दस साल पहले तक साल भर सूप-दउरा की अच्छी बिक्री होती थी. अब प्लास्टिक और फाइबर के सामानों ने आम दिनों की मांग घटा दी है, जिससे कारीगरों और व्यापारियों दोनों को नुकसान हुआ. "जो इसी काम पर निर्भर हैं, वे छठ और लग्न सीजन की तैयारी साल भर करते हैं. इससे एक बार में अच्छी आमदनी हो जाती है. बांस कला अब धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा जुड़ गई है."-ओम प्रकाश, व्यापारी बाराचट्टी के गांवों में परिवार की मेहनत बाराचट्टी के हेहेसारी गांव में तुरी समाज के लगभग 40 से अधिक घर हैं, जहां लगभग हर परिवार सूप-दउरा बना रहा है. पुरुष और महिलाएं दोनों इस काम में लगे हैं. छठ पूजा के अवसर पर एक परिवार को 50 से 70 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है, जबकि कुछ घरों में दो महीने की मेहनत से डेढ़ लाख रुपये से अधिक कमाई हो जाती है. कीमत और मांग में उछाल स्थानीय महिला सुजाता कहती हैं कि सामान्य दिनों में बिक्री कम रहती है, लेकिन छठ महापर्व के दौरान मांग और कीमत दो से ढाई गुना बढ़ जाती है. आम दिनों में 80 से 150 रुपये वाला सूप छठ में 100 रुपये से ऊपर बिकता है. थोक व्यापारी घर और बाजार दोनों जगह से माल खरीदकर ले जाते हैं. गया की सदियों पुरानी बांस कला (ETV Bharat) बांस की सप्लाई और मुनाफा गांव की रीता देवी बताती हैं कि काम के लिए झारखंड के ईसरी बगोदर और गिरिडीह से बांस मंगवाया जाता है. एक बांस की कीमत करीब 500 रुपये है. 1500 रुपये लागत लगाने पर लगभग 6 से 7 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है. एक बांस से छोटे सामानों की संख्या 40 तक होती है. कम लागत में मुनाफा अच्छा है, लेकिन समय ज्यादा लगता है. दिन भर में तीन-चार सूप से ज्यादा नहीं बन पाते. निर्माण प्रक्रिया और रंग-बिरंगे सामान झारखंड से हरा कच्चा बांस आता है. उसे चीरकर सूप, दउरा और टोकरी की बुनाई की जाती है, फिर सुखाया जाता है. बिना रंग के भी बिकता है और रंग-पिरोकर भी. रंग वाले सूप-दउरा की मांग शादी-ब्याह में ज्यादा होती है. शादी के लिए डिजाइन वाले सामान की कीमत 20-25 रुपये अतिरिक्त हो जाती है. बांस के सामानों का उपयोग अभी भी जारी (ETV Bharat) आजीविका और सामाजिक बदलाव