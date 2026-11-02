त्योहारों से जिंदा है गया की सदियों पुरानी बांस कला, छठ महापर्व पर देश-विदेश तक 'बिहारी सूप और दउरा' की धूम
Gaya bamboo craft business: गया में छठ महापर्व से पहले बांस से बने समानों की बिक्री बढ़ी, बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 2, 2026 at 4:03 PM IST
गयाजी: बिहार के गया जिले में बांस कला का इतिहास सदियों पुराना है. जिले के कई इलाकों में लोग कई पीढ़ियों से इस कला से जुड़े हुए हैं. आज भी यहां से बांस के उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचते हैं. हालांकि पारंपरिक सामान जैसे टोकरी, सूप, खांचिया, झाड़ू और छोटी टोकरियों की साल भर सप्लाई अब सीमित हो गई है. लोग इन्हें मुख्य रूप से त्योहार और शादी के सीजन में बड़े पैमाने पर बनाते हैं, क्योंकि उसी समय इनकी मांग सबसे ज्यादा होती है.
ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगिता बनी, शहरों में घटी
ग्रामीण परिवेश में बांस के सामानों का उपयोग अभी भी जारी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आम दिनों में इनकी उपयोगिता लगभग न के बराबर रह गई है. फाइबर और प्लास्टिक के विकल्प आने से रोजमर्रा की मांग प्रभावित हुई है. फिर भी छठ पूजा जैसे पर्व पर मांग कई गुना बढ़ जाती है और दूसरे राज्यों तक सप्लाई होती है.
छठ पूजा ने बढ़ाई पारंपरिक डिजाइन की मांग
इन दिनों पारंपरिक डिजाइन वाले बांस के सामानों की बिक्री बढ़ी हुई है. छठ पूजा और शादी के सीजन को लेकर सूप और दउरा टोकरी की सबसे अधिक मांग हो रही है. स्थानीय व्यापारियों के अनुसार ये बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं, खासकर उन प्रदेशों में जहां प्रवासी बिहारियों की संख्या ज्यादा है. वहां इन्हें बिहारी सूप और दउरा के नाम से बेचा जाता है.
उत्पादन के प्रमुख केंद्र और समुदाय
गया जिले में मुख्य रूप से बाराचट्टी, शेरघाटी और फतेहपुर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूप-दउरा बनाए जा रहे हैं. इन इलाकों के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय तुरी, भोक्ता और मांझी समाज के लोग इन्हें तैयार कर रहे हैं. गांवों से तैयार माल गयाजी, शेरघाटी और बाराचट्टी के बाजारों में पहुंचता है, जहां से थोक व्यापारी खरीदकर दूसरे जिलों और राज्यों में सप्लाई करते हैं.
व्यापारियों की तैयारी और साल भर का इंतजार
शेरघाटी के व्यापारी श्रीकांत कहते हैं कि छठ का इंतजार पूरे साल रहता है. इस बार उन्होंने 50 हजार से अधिक दउरा और सूप बेचने की तैयारी की है. वे थोक में खरीदकर रिटेल में बेचते हैं. उनकी मार्केट शेरघाटी अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली है. गयाजी शहर के व्यापारी दीपक कुमार बताते हैं कि उनका कारोबार चार पीढ़ियों से चल रहा है. "इस बार उनकी दुकान से 20 हजार से अधिक सूप, दउरा और टोकरी की बिक्री हो सकती है. एक सूप 80 से 150 रुपये तथा दउरा 250 से 400 रुपये तक बिकता है."
आधुनिकता का असर और धार्मिक जुड़ाव
टावर चौक किरन सिनेमा के पास व्यापारी ओम प्रकाश कहते हैं कि दस साल पहले तक साल भर सूप-दउरा की अच्छी बिक्री होती थी. अब प्लास्टिक और फाइबर के सामानों ने आम दिनों की मांग घटा दी है, जिससे कारीगरों और व्यापारियों दोनों को नुकसान हुआ.
"जो इसी काम पर निर्भर हैं, वे छठ और लग्न सीजन की तैयारी साल भर करते हैं. इससे एक बार में अच्छी आमदनी हो जाती है. बांस कला अब धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा जुड़ गई है."-ओम प्रकाश, व्यापारी
बाराचट्टी के गांवों में परिवार की मेहनत
बाराचट्टी के हेहेसारी गांव में तुरी समाज के लगभग 40 से अधिक घर हैं, जहां लगभग हर परिवार सूप-दउरा बना रहा है. पुरुष और महिलाएं दोनों इस काम में लगे हैं. छठ पूजा के अवसर पर एक परिवार को 50 से 70 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है, जबकि कुछ घरों में दो महीने की मेहनत से डेढ़ लाख रुपये से अधिक कमाई हो जाती है.
कीमत और मांग में उछाल
स्थानीय महिला सुजाता कहती हैं कि सामान्य दिनों में बिक्री कम रहती है, लेकिन छठ महापर्व के दौरान मांग और कीमत दो से ढाई गुना बढ़ जाती है. आम दिनों में 80 से 150 रुपये वाला सूप छठ में 100 रुपये से ऊपर बिकता है. थोक व्यापारी घर और बाजार दोनों जगह से माल खरीदकर ले जाते हैं.
बांस की सप्लाई और मुनाफा
गांव की रीता देवी बताती हैं कि काम के लिए झारखंड के ईसरी बगोदर और गिरिडीह से बांस मंगवाया जाता है. एक बांस की कीमत करीब 500 रुपये है. 1500 रुपये लागत लगाने पर लगभग 6 से 7 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है. एक बांस से छोटे सामानों की संख्या 40 तक होती है. कम लागत में मुनाफा अच्छा है, लेकिन समय ज्यादा लगता है. दिन भर में तीन-चार सूप से ज्यादा नहीं बन पाते.
निर्माण प्रक्रिया और रंग-बिरंगे सामान
झारखंड से हरा कच्चा बांस आता है. उसे चीरकर सूप, दउरा और टोकरी की बुनाई की जाती है, फिर सुखाया जाता है. बिना रंग के भी बिकता है और रंग-पिरोकर भी. रंग वाले सूप-दउरा की मांग शादी-ब्याह में ज्यादा होती है. शादी के लिए डिजाइन वाले सामान की कीमत 20-25 रुपये अतिरिक्त हो जाती है.
आजीविका और सामाजिक बदलाव
सुजाता कहती हैं कि सूप-दउरा बनाकर ही उन्होंने मिट्टी के घर को पक्का बनाया और बच्चों को इंटर तक की शिक्षा दिलवाई. आगे की पढ़ाई भी चल रही है. छठ उनके लिए आस्था के साथ रोजगार का भी माध्यम है. साल भर गांव में काम होता है, लेकिन दिवाली से पहले यह काफी बढ़ जाता है. कई लोग छठ से डेढ़-दो महीने पहले गांव लौट आते हैं और पर्व खत्म होने के बाद मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं.
शुद्धता ही है इसकी पहचान
खुशबू कुमारी कहती है कि उसने बचपन से ही अपनी मां को छठ त्यौहार के अवसर पर बांस से बने सुप दउरा का उपयोग करते हुए देखा है. परंपरागत रूप से सदियों से इसका उपयोग होता आ रहा है. हालांकि अब मार्केट में प्लास्टिक के भी सूप उपलब्ध हैं लेकिन उसकी शुद्धता इसकी तरह नहीं हो सकती है.
"मैं ने भी जब छठ किया था और इस बार भी करूंगी तो इसी बांस से बने सूप और दउरा का उपयोग करूंगी. यह हम हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है. छठ के अवसर पर इसकी बिक्री भी खूब बढ़ जाती है."-खुशबू कुमारी, स्थानीय
ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में बिक्री
संजीत कुमार बताते हैं कि वह ग्रामीण बाजारों में अपनी दुकान लगाते हैं, उन्होंने इस बार छठ 2026 के लिए काफी दिनों पहले से सुप दउरा का स्टॉक कर लिया था अगर देखा जाए तो आम दिनों की तुलना में छठ के अवसर पर 20 गुना ज्यादा इन सामानों की बिक्री बढ़ जाती है जिससे हम लोगों को भी आर्थिक रूप से बेहद फायदा होता है, ये एक ऐसा समान है कि अगर बच भी जाए तो आम दिनों में हम इस को बेच सकते हैं
बांस से बने सुप-दउरा की खास डिमांड
दीपा देवी बताती हैं कि बांस के सुप, दउरा को शुभ माना गया है, इस लिए इसका उपयोग छठ महापर्व के अवसर पर खूब होता है. मैं भी खरीदारी के लिए पहुंची हूं क्योंकि दिवाली के दौरान इसे खरीदने का समय नहीं मिलेगा, पहले से छठ की तैयारी करके रखती हूं, मैं पिछले 15 साल से छठ त्यौहार मना रही हूं और हर बार इन्हीं चीजों का उपयोग करती हूं, बांस और पीतल के सामानों का काफी महत्व माना गया है.
विधायक का सहयोग और परिवारों की संख्या
बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी कहती हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़ी हैं. उनके फाउंडेशन के जरिए स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है. क्षेत्र के कई गांवों में लोग सूप-दउरा के अलावा अन्य बांस उत्पाद भी बना रहे हैं.
"क्षेत्र में एक हजार से अधिक परिवार इस काम से जुड़े होंगे. आम दिनों में मांग घटी है, लेकिन छठ और शादी सीजन में कमी नहीं आती."-ज्योति देवी, बाराचट्टी विधायक
इस साल बिक्री पर संभावित असर
व्यापारी दीपक कुमार का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार छठ पर बिक्री थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मलमास लगा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस साल नए लोग छठ पूजा की शुरुआत नहीं करते हैं. हालंकि पिछले साल गया जिले में 1.5 करोड़ का कारोबार हुआ था.
"फिलहाल तैयारी चल रही है और माल ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े बाजारों में पहुंच रहा है. पिछले साल जिले में अनुमानित 1.5 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था."-दीपक कुमार, व्यापारी
खरीदारों की पसंद और पारंपरिक महत्व
एक खरीदार अवनीश अवस्थी कहते हैं कि घर में फंक्शन के लिए वे बांस के सूप और टोकरी खरीद रहे हैं. बाजार में प्लास्टिक के विकल्प भी हैं, लेकिन बांस के सामान नेचुरल हैं. इनमें रखा खाना जल्दी खराब नहीं होता और ये हमारी परंपराओं से जुड़े हैं. घर के हर त्योहार और फंक्शन में बांस के सूप-दउरा का ही उपयोग होता है.
"यह नेचुरल है और इसमें रखे जाने वाले खाने के सामान खराब नहीं होते हैं. साथ ही यह हमारी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है. हमारे घर में सभी फंक्शन और त्योहार के अवसर पर बांस से बने सूप, दउरा और टोकरी का उपयोग होता है."-अवनीश अवस्थी, खरीदार
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