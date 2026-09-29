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पितृ पक्ष 2026: हंसी और ताली की आवाजें आने वाली गयाजी की अनोखी वेदी का रहस्य जानिए

प्रेतशिला वेदी का रहस्य ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला पूरी श्रद्धा के साथ चल रहा है. इस मेले में अब तक छह लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है. यहां आने वाले तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं. इस दौरान गया जी की विभिन्न वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड विधानपूर्वक पूरा करने का नियम है. इन वेदियों में एक ऐसी वेदी भी है, जहां पिंडदान के दौरान परिजन हंसते और ताली बजाते हैं.