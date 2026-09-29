पितृ पक्ष 2026: हंसी और ताली की आवाजें आने वाली गयाजी की अनोखी वेदी का रहस्य जानिए
गयाजी में एक पिंडवेदी ऐसी भी है, जहां हंसकर और ताली बजाकर खुशी मनायी जाती है. जानें इसके पीछे का रहस्य. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : September 29, 2026 at 5:51 PM IST
गया: बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला पूरी श्रद्धा के साथ चल रहा है. इस मेले में अब तक छह लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है. यहां आने वाले तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं. इस दौरान गया जी की विभिन्न वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड विधानपूर्वक पूरा करने का नियम है. इन वेदियों में एक ऐसी वेदी भी है, जहां पिंडदान के दौरान परिजन हंसते और ताली बजाते हैं.
अनोखी पिंडवेदी की परंपरा
गया जी में इस अद्भुत पिंडवेदी के कर्मकांड का खास महत्व है, जहां श्राद्ध कर्मकांड के दौरान लोग खुलकर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं. विष्णु नगरी में उमड़ रही पिंडदानियों की भारी भीड़ के बीच यह परंपरा थोड़ी आश्चर्यजनक अवश्य लगती है. लेकिन सनातनी मान्यताओं और अटूट विश्वास के कारण यहां प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाने की यह विशेष धार्मिक रीति सदियों से निरंतर चली आ रही है.
प्रेतशिला वेदी का रहस्य
यह अनोखी परंपरा गया जी के प्रसिद्ध प्रेतशिला पिंडवेदी पर निभाई जाती है. यहां देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु पिंडदान के समय हंसते-मुस्कुराते हैं और खुशी के प्रतीक के रूप में तरह-तरह की आवाजें भी निकालते हैं. इस वेदी पर पिंडदान को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है. इस मुख्य प्रेतवेदी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कुल 674 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.
"कोई एक दिन का पिंडदान करना चाहते हैं, तो वह एक दिन में ही गया जी की महत्वपूर्ण वेदियो पर पिंडदान कर सकते हैं. वहीं, कोई 17 दिन का पिंडदान करते हैं, तो उनके लिए सभी दिवसो के लिए पिंडदान तर्पन श्राद्ध करने का विधान है. प्रेतशिला के संबंध में कहा जाता है, कि यहां तामस प्रेत रहते हैं. वैसे प्रेतशिला प्रेत योनि में गए पितरों के मोक्ष की ही वेदी है."- रविकांत पाठक, पंजाबी धर्मशाला के पुजारी
अकाल मृत्यु से मुक्ति
पुजारी रविकांत पाठक के अनुसार गयाजी में सात्विक,राजस और तामस नामक तीन प्रकार के प्रेत वास करते हैं. सात्विक के लिए फल्गु,राजस के लिए बोधगया और तामस के लिए प्रेतशिला प्रसिद्ध है. परिवार में दुर्घटना या आत्महत्या जैसी अकाल मृत्यु होने पर पितरों की शांति के लिए यहां पिंडदान किया जाता है.इससे घर के क्लेश और नकारात्मक दोष पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं.
"कुछ की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग रोते हैं पूरा परिवार बिलखने लगते हैं. वहीं, पितर भटकते रहते हैं. उन्हें आत्मा की शांति नहीं मिलती. पुराण शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गयाजी के प्रेतशिला में पिंडदान आवश्यक है."- रविकांत पाठक, पंजाबी धर्मशाला के पुजारी
ब्रह्मा जी की लकीरें
प्रेतवेदी के पास ब्रह्मा जी के अंगूठे से खींची गई तीन पावन सोने की लकीरें स्थित हैं,जो ब्रह्मा,विष्णु और रुद्र का स्वरूप हैं.यहां आने वाले श्रद्धालु अपने पूर्वजों को बालक की भांति मानकर पिंडदान करते हैं. पिंडदानी को यह सुखद अनुभूति होती है कि उनके पितर भोजन ग्रहण कर बेहद प्रसन्न मन से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं.
भूतों का रहस्यमयी पहाड़
पितरों की विदाई पर लोग 'पिंड पारा, पिंड तारा, पितर गए स्वर्ग द्वारा' कहकर जयघोष करते हैं. रविकांत पाठक बताते हैं, कि यहां जो ब्रह्म सरोवर है, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया है. यहां स्न्नान करने के बाद ब्रह्माजी ने यहां यज्ञ किया था. इसलिए इसे धर्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है. यहां शाम के बाद प्रेतशिला पहाड़ पर सन्नाटा पसर जाता है. वही लोग यहां रहते हैं, जो साधु सन्यासी और सिद्धी करने वाले होते हैं. लोगों का कहना है कि रात में यहां पहाड़ पर रहना मुश्किल है. वे यहां नहीं रहते हैं. पहाड़ से तरह-तरह की आवाजें आती हैं. प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ कहा जाता है.
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