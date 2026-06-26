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मुहर्रम जूलूस का स्वागत करते हैं रामनवमी समिति के लोग, 1937 से कायम है पलामू में यह खास परंपरा

मेदिनीनगर में मुहर्रम जुलूस का स्वागत रामनवमी पूजा समिति के लोग करते हैं. यह परंपरा 1937 से चली आ रही है.

Ram Navami in Palamu
मुहर्रम जुलूस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 7:35 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू में मुहर्रम और रामनवमी के जुलूस आपसी एकता और सौहार्द के लिए जाने जाते रहे हैं. इन त्योहारों के दौरान एकता की यह परंपरा 1937 से चली आ रही है. शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी इस परंपरा की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. जुमे के दिन जब लोग नमाज पढ़न गए थे. उस समय जुलूस के रखवाली की जिम्मेदारी रामनवमी समिति को सौंपी गई. पलामू के मेदिनीनगर में एकता की यह मिसाल 90 सालों से चली आ रही है.

मुहर्रम के दौरान रामनवमी समिति जुलूस का स्वागत करती है और इसके उलट, रामनवमी के दौरान मुहर्रम समिति रामनवमी जुलूस का स्वागत करती है. दोनों समितियां एक-दूसरे को सम्मानित करती हैं. महावीर नवयुवक दल (रामनवमी समिति) के अध्यक्ष मंगल सिंह ने बताया कि यह परंपरा 1937 से चली आ रही है. पलामू में रामनवमी और मुहर्रम का जश्न आपसी एकता की एक शानदार मिसाल है. लोग जुलूस के दौरान एक-दूसरे का स्वागत करते हैं. अपने पूर्वजों से मिली परंपरा आज भी कायम है.

मुहर्रम और रामनवमी पर पलामू में खास परंपरा (Etv Bharat)

मुहर्रम इंतजामिया समिति के अध्यक्ष जीशान खान ने कहा कि पलामू के डाल्टनगंज जैसी परंपरा शायद ही कहीं और देखने को मिलती है. दोनों समुदाय मिलकर जुलूस निकालते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं. रामनवमी समिति बहुत उत्साह के साथ मुहर्रम जुलूस का स्वागत करती है और मुहर्रम इंतजामिया समिति भी उतने ही जोश के साथ रामनवमी जुलूस का स्वागत करती है.

"यह बहुत खुशी की बात है कि यह परंपरा इतने सालों से चली आ रही है. एक समुदाय का दूसरे का स्वागत और सम्मान करना वाकई अद्भुत है. यही हमारे देश और समाज की ताकत है." – दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी, पलामू

"यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसी परंपरा वर्षों से कायम है. इस तरह के आयोजन समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं." - कपिल चौधरी, एसपी, पलामू

भीषण गर्मी का मुहर्रम जुलूसों पर असर, कई इलाकों में दोपहर बाद निकाले गए जुलूस

पलामू में भीषण गर्मी पड़ रही है. जिसका असर मुहर्रम के जुलूसों पर भी साफ दिखा. मेदिनीनगर में जुलूस दोपहर के बाद निकाले गए. नतीजतन, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हुई. मुहर्रम इंतजामिया समिति के शहरयार अली ने बताया कि लोग अक्सर जुलूस के दौरान बिजली कटने की शिकायत करते हैं. साथ ही, भीषण गर्मी के कारण दिन में तापमान बहुत ज्यादा रहता है. इसी वजह से जुलूस दिन में देर से निकाले गए.

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