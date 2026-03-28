झालावाड़ की 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा, यहां वसंत में भी जलता है रावण, जानिए किसने और क्यों की शुरुआत
महाराजा मदन सिंह ने वर्ष 1800 में परंपरा शुरू की. उनकी मंशा थी कि लोगों में वर्ष भर धार्मिकता का भाव बना रहे.
Published : March 28, 2026 at 9:44 AM IST
झालावाड़: प्रदेश भर में विजयदशमी पर रावण के पुतला दहन की परंपरा है, लेकिन हाड़ौती के कई कस्बों में इस परंपरा को हर 6 माह बाद जीवंत किया जाता है. झालावाड़ शहर में चैत्र नवरात्र की समाप्ति पर रावण दहन की परंपरा करीब 200 वर्षों से चली आ रही है. चैत्र नवरात्र की समाप्ति पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राड़ी के बालाजी पर रावण के पुतले दहन की शाही परंपरा है. माना जाता है कि परंपरा महाराजा मदन सिंह ने वर्ष 1800 में शुरू की थी. दो सदी पुरानी परंपरा को वसंत ऋतु के दौरान बुराई पर अच्छाई का जश्न माना जाता रहा है. इस शाही विरासत को आज भी यहां के महावीर सेवादल बरकरार रखे है.
महावीर सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि चैत्र नवरात्र की समाप्ति पर शनिवार को राड़ी के बालाजी परिसर में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. प्राचीन काल से इसे वसंत दशहरे के रूप में मनाते हैं. संजय जैन ने बताया कि चैत्र नवरात्र के बाद रावण दहन की परंपरा शाही परिवार से जुड़ी हुई है. जिन्होंने अपनी वीरता और आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाने के लिए इस वसंत दशहरे की शुरुआत की थी. यहां के राजा मदन सिंह लोगों को शरद ऋतु में ही नहीं अपितु वसंत ऋतु में भी बुराई पर अच्छाई की जीत व भगवान राम का पाठ याद दिलाना चाहते थे. ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा थी कि लोगों में वर्ष भर धार्मिकता का भाव बना रहे. इधर शहर के भूपेंद्र टेलर ने बताया कि रियासत काल से चैत्र नवरात्र के बाद राड़ी के बालाजी परिसर में रावण दहन करने की परंपरा है. वे करीब 60 वर्षों से इस परंपरा को देखते आए हैं. यह परंपरा शाही परिवार ने शुरू की थी, जिसे अब महावीर सेवा दल निभा रहा है.
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पंचमुखी बालाजी से निकलेगी शोभायात्रा: उन्होंने बताया कि पुतला दहन से पहले शहर के पंचमुखी बालाजी से भगवान राम, लक्ष्मण तथा सीता की शोभायात्रा निकालेंगे. यह राड़ी के बालाजी धाम पहुंचेगी. जिसमे कई पारंपरिक अखाड़े शामिल होंगे. कलाकार हैरत अंगेज स्टंट दिखाएंगे. शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने पर आतिशबाजी की जाएगी. भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की आरती उतार रावण दहन किया जाएगा.
35 फीट का रावण तलवार व ढाल घुमाएगा : गत 7 दिनों से रावण के पुतले का निर्माण करने में जुटे कारीगर नौशाद ने बताया कि 25 से 30 वर्षों से लगातार चैत्र नवरात्र में रावण का पुतला बनाता आया है.इससे पहले उनके परिवार के बुजुर्ग रावण का पुतले बनाते थे. इस बार करीब 35 फीट का रावण बनाया है. रावण तलवार व ढाल घुमाएगा. इसे बांस की किमची, रस्सी, तार, पुट्टी एवं कलर से तैयार किया है.
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