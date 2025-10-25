छठ व्रती अपने हाथों से सिरकती हैं खेत से धान, सदियों से चली आ रही परंपरा, शहरों में हो गई विलुप्त
हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है. आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खरना का प्रसाद बनाने के लिए महिलाएं धान के खेत में जाकर अपने हाथों से धान सिरकती हैं. आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो अपने हाथों से धान खेत से निकालती हैं. फिर इससे चावल तैयार करतीं है.
मान्यता है कि सतयुग में माता सीता ने सबसे पहले छठ व्रत किया था. उन्होंने अपने हाथों से खेत से धान सिरक कर निकाल चावल तैयार किया था. उसी चावल से खरना का खीर तैयार कर भगवान भास्कर को अर्पित किया था.
सूर्य उपासना का महापर्व छठ नहाय खाए से शुरू हो गया है. नहाय खाए के बाद गांव की महिलाएं खरना की तैयारी में लग गई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में नहाय खाए के दिन से ही परवैतिन धान सिरकना शुरू कर देती हैं. शहरों में यह परंपरा धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन गांवों की महिलाएं इस परंपरा को आज भी निभा रही हैं.
नहाय खाए के बाद महिलाएं धान के खेतों में जाती हैं और अपने हाथों से धान निकालती हैं. धान निकालने के बाद उसे घर लाया जाता है और चावल तैयार किया जाता है. इसी चावल से खरना का प्रसाद तैयार किया जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि खेतों में धान की फसल जूठी नहीं होती. इसलिए इसे सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है.
महिलाएं बताती हैं कि यह परंपरा सतयुग से चली आ रही है. पहली बार छठ माता सीता ने किया था. उस समय माता सीता धान के खेत में गईं और उन्होंने अपने हाथों से धान को बाली से अलग किया था. फिर उन्होंने धान से चावल तैयार कर खरना की खीर बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया था. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. चूंकि यह पवित्रता का पावन पर्व है, इसलिए गांव में इस परंपरा का विशेष रूप से पालन किया जाता है.
