होली की रियासतकालीन परंपरा: दो दशक बाद सोनार दुर्ग से फिर निकली हजूरी समाज की गेर

जैसलमेर: स्वर्णनगरी अपनी अनूठी कला, स्थापत्य और जीवंत लोक परंपरा के कारण विश्व पटल पर अलग पहचान रखती है. यह शहर जब होली के रंग में रंगता है तो हर गली, हर चौक और प्राचीर इतिहास की धड़कनों के साथ झूम उठती है. यहां होली केवल त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है. इस बार यह उत्सव इसलिए भी खास रहा कि करीब 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हजूरी समाज की पारंपरिक गेर की रियासतकालीन परंपरा फिर से जीवंत हो गई.

दो दशक पहले टूटी परंपरा: दो दशक बाद पुनः ​शुरू हुई इस परंपरा ने शहरवासियों में खास उत्साह भर दिया. हजूरी समाज के युवाओं ने संदेश दिया कि बदलते समय के साथ परंपराएं भुलानी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए. इसी भावना के साथ होली की गेर सोनार दुर्ग से परंपरागत रूप से निकाली गई. ऐतिहासिक सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ था. भगवान लक्ष्मीनाथ के समक्ष गुलाल और अबीर अर्पित कर पारंपरिक होली खेली गई. श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

हजूरी समाज की गेर (ETV Bharat Jaisalmer)

हजूरी समाज के मीडिया प्रभारी भीमसिंह पंवार ने बताया कि चंग की थाप के साथ गेर ने दुर्ग से प्रस्थान किया तो पूरा किला रंगों की छटा से सराबोर हो गया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे हजूरी समाज के लोग हाथों में गुलाल लिए आगे बढ़े. चंग, ढोल और फाग गीतों की गूंज ने स्वर्णनगरी के माहौल को पूरी तरह होलीमय बना दिया. गैर जैसे-जैसे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती गई, लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।