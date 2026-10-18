दुर्ग में मुनाफे का झांसा देकर 18.63 लाख की ठगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर कराया निवेश
धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है, निवेश से पहले संस्था का पंजीयन ज़रूर जांचें.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 8:33 PM IST
दुर्ग: जिले में फिर निवेश और मुनाफे का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में सीखने और निवेश पर अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर 18 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मीनल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.
करीब 22 लाख रुपए ट्रांसफर कराए
एएसपी शोजराज अग्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता अक्षय राठौर कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं. एक परिचित के ज़रिए उनकी मुलाकात 35 वर्षीय मीनल चौहान से हुई. उन्होंने ने कहा कि मीनल ने रायपुर के वीआईपी चौक स्थित करेंसी टावर में फिन विज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कही और निवेश पर शानदार मुनाफे का प्रलोभन दिया. इसके बाद दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच स्टाफ की सैलरी, ऑफिस किराया, मेंटेनेंस और विज्ञापन जैसे खर्चों के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों के ज़रिए कुल 21 लाख 96 हजार रुपए से ज़्यादा की रकम ली गई.
3 लाख लौटाए, बाकी ठगी
आरोपी ने इसमें से सिर्फ़ करीब 3 लाख 33 हज़ार रुपए लौटाए, जबकि 18 लाख 63 हज़ार से ज़्यादा बकाया रह गए. शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 351(3) में मामला दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार भी जब्त की है. आरोपी अब न्यायिक रिमांड पर है.
आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में निवेश के नाम पर ठगे गए थे. जांच जारी अगर अन्य आरोपियों की संलिप्तता मिली या पीड़ित भी कोई सामने आते हैं तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी- शोजराज अग्रवाल, एएसपी, दुर्ग शहर
पुलिस ने अपील की है कि निवेश से पहले संस्था का पंजीयन ज़रूर जांचें. ठगी की आशंका हो तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें.