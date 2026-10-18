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दुर्ग में मुनाफे का झांसा देकर 18.63 लाख की ठगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर कराया निवेश

धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले में फिर निवेश और मुनाफे का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में सीखने और निवेश पर अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर 18 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मीनल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.

दुर्ग में मुनाफे का झांसा देकर 18.63 लाख की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) करीब 22 लाख रुपए ट्रांसफर कराए एएसपी शोजराज अग्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता अक्षय राठौर कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं. एक परिचित के ज़रिए उनकी मुलाकात 35 वर्षीय मीनल चौहान से हुई. उन्होंने ने कहा कि मीनल ने रायपुर के वीआईपी चौक स्थित करेंसी टावर में फिन विज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कही और निवेश पर शानदार मुनाफे का प्रलोभन दिया. इसके बाद दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच स्टाफ की सैलरी, ऑफिस किराया, मेंटेनेंस और विज्ञापन जैसे खर्चों के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों के ज़रिए कुल 21 लाख 96 हजार रुपए से ज़्यादा की रकम ली गई.