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धनबाद की इस मंडी में कब दूर होगी बदहाली? सड़क, बाउंड्रीवाल और सुरक्षा को लेकर चिंचित हैं व्यापारी

धनबाद में बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति के कारोबारी और व्यापारी बदहाल सड़क, बाउंड्रीवाल और सुरक्षा को लेकर चिंचित हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Barwaadda Agricultural Market Committee
बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 6:59 PM IST

14 Min Read
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धनबाद: जिले के बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति, जहां हर दिन बड़ी मात्रा में फल, अनाज और दूसरे सामान का कारोबार होता है. यहां सैकड़ों दुकान मौजूद हैं. बड़े कारोबारियों के गोदाम हैं और करोड़ों रुपये का व्यापार होता है, लेकिन इसी बाजार समिति की तस्वीर सुविधाओं के नजरिए से देखें तो कई सवाल खड़े करती हैं.

व्यापारियों का आरोप है कि करोड़ों रुपये के कारोबार वाली मंडी में सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, लंबे समय से सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है. बाजार समिति की बाउंड्री कई जगह टूट चुकी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. बारिश में परिसर पानी से भर जाता है और कई बार पानी दुकानों में पहुंच जाता है. सफाई और नालियों की स्थिति भी व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, यहां कई दुकानों की छत जर्जर है.

व्यापारियों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता (Etv Bharat)

कब दूर होगी मंडी की बदहाली?

व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से भुगतान और भाड़ा देते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं. आलम यह है कि कई व्यापारी अपनी सुरक्षा और जरूरी इंतजाम खुद करने को मजबूर हैं, दूसरी ओर बाजार समिति के सचिव का कहना है कि नई नियमावली अब तक लागू नहीं होने और अध्यक्ष का मनोनयन नहीं होने की वजह से समिति के अधिकार सीमित हैं. सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपये के कारोबार वाली इस मंडी की बदहाली कब दूर होगी?

Barwaadda Agricultural Market
मंडी के अंदर कूड़े का ढेर (Etv Bharat)

बाजार समिति का कारोबार और बदहाली

धनबाद बाजार समिति जिले की महत्वपूर्ण थोक मंडियों में शुमार है. यहां बड़ी संख्या में व्यापारी अपना कारोबार करते हैं. बाजार समिति परिसर में करीब 429 दुकान और बड़े कारोबारियों के गोदाम है. यहां अनाज से लेकर फल और दूसरे खाद्य उत्पादों का कारोबार होता है.

व्यापारियों के अनुसार, बाजार समिति का सालाना कारोबार करीब 300 करोड़ रुपये का है. 15 लाख रुपए हर महीने व्यवसाई किराया देते हैं यानी कारोबार के लिहाज से बाजार समिति का दायरा छोटा नहीं है. हर दिन लाखों रुपये का माल यहां पहुंचता है और बाहर जाता है. धनबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी व्यापारी और कारोबारी यहां आते हैं, लेकिन कारोबार का आकार जितना बड़ा है, उस हिसाब से बाजार समिति में सुविधाएं नजर नहीं आतीं.

Barwaadda Agricultural Market
मंडी में बारिश के बाद गंदगी (Etv Bharat)

व्यापारियों का आरोप है कि बाजार समिति में सुरक्षा, सड़क, सफाई, जल निकासी, रोशनी और बाउंड्री जैसी मूलभूत सुविधाएं लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई हैं. सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है. व्यापारियों के मुताबिक, लंबे समय से बाजार समिति में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में दुकानों और गोदामों में रखा लाखों-करोड़ों रुपये का सामान किस भरोसे सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल है.

सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल

बाजार समिति के व्यापारियों का कहना है कि मार्च 2025 के बाद से सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था प्रभावित है और इसके बाद से अब तक स्थाई तौर पर गार्ड उपलब्ध नहीं हैं. व्यापारियों के अनुसार, बाजार समिति में दिन के समय तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन रात के समय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है. मंडी परिसर में बड़ी मात्रा में सामान और खाद्यान्न रखा रहता है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने पर चोरी या किसी दूसरी घटना का खतरा बना रहता है.

Barwaadda Agricultural Market
छत से उखड़ता प्लास्टर (Etv Bharat)

शिकायतें बहुत लेकिन समाधान जीरों

व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर बाजार समिति के अधिकारियों से कई बार शिकायत की. केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि धनबाद से लेकर रांची तक संबंधित अधिकारियों और विभागीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया. लिखित आवेदन दिए गए, मौखिक रूप से जानकारी दी गई, फोन पर भी समस्या बताई गई और अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक स्थाई समाधान नहीं निकाला गया है.

बरवाअड्डा कृषि बाजार चैंबर के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि यहां परेशानी का माहौल है. सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो मार्च 2025 से गार्ड की व्यवस्था प्रभावित है और उसके बाद से अब तक कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो सका है. प्रशासन की ओर से भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई.

मजबूरी में व्यापारी अपने स्तर से और चैंबर की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं. हमने धनबाद से लेकर रांची तक लिखित, मौखिक, टेलीफोनिक माध्यम से और अधिकारियों से मुलाकात कर लगातार इसकी मांग की है, लेकिन अब तक स्थाई समाधान नहीं हुआ.

व्यापारी खुद कर रहे सुरक्षा का इंतजाम

सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब उन्हें अपने स्तर पर अपनी दुकानों और सामान की सुरक्षा करनी पड़ रही है. व्यापारियों का कहना है कि बाजार समिति में उनका लाखों रुपये का माल पड़ा रहता है. ऐसे में अगर कोई चोरी या नुकसान की घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह साफ नहीं है.

व्यापारियों का ये भी कहना है कि जब वे बाजार समिति को भुगतान और भाड़ा देते हैं, तो बदले में कम से कम सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए. एक अन्य व्यापारी ने बताया कि व्यापारियों को बार-बार अपनी सुरक्षा खुद करने की बात कही जाती है, लेकिन हर व्यापारी के लिए अपने स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था करना आसान नहीं है.

शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई

व्यवसाई शंकर ने बताया कि बाजार समिति में हालात ऐसे हो गए हैं कि व्यापारियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है. बाजार समिति के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई. हमने कहा कि हमारी दुकानों की स्थिति खराब है और मरम्मत की जरूरत है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. मजबूरी में हमें अपनी दुकान और सामान की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है. यदि किसी व्यापारी के सामान का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.

बाजार समिति में सुरक्षा का सवाल केवल गार्ड की कमी तक सीमित नहीं है. व्यापारियों के अनुसार, बाजार समिति की बाउंड्री भी क्षतिग्रस्त है. बाउंड्री किसी भी बाजार परिसर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब परिसर की दीवार ही जगह-जगह टूटी हो तो बाहरी लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है.

मंडी की क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल

व्यापारियों का आरोप है कि लंबे समय से बाउंड्री की मरम्मत नहीं हुई है. कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई. हाल में भी बाजार समिति के अधिकारियों से बाउंड्रीवाल को जल्द ठीक कराने की मांग की गई.

व्यापारियों का कहना है कि टूटी बाउंड्री की वजह से किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है. बाजार समिति में लाखों रुपये का माल रहता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्री को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है.

व्यापारी रंजीत कुमार ने बताया कि यहां हालत काफी खराब है. बाजार समिति की बाउंड्री जगह-जगह टूट चुकी है और सड़क की स्थिति भी बेहद खराब है. यहां आए दिन कोई न कोई हादसे होते रहते हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती. यहां करीब 300 से अधिक दुकान हैं, लेकिन पिछले आठ-दस महीने से सुरक्षा गार्ड तक नहीं है. बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है. पूरे परिसर में पानी जमा रहता है और कई बार पानी दुकानों के अंदर तक घुस जाता है.

जर्जर सड़क से परेशान बाजार समिति

व्यापारियों के मुताबिक, मंडी परिसर की सड़क कई जगह जर्जर हैं. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं. माल लेकर आने वाले ट्रकों, छोटे मालवाहक वाहनों और दूसरे वाहनों को इन गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है. इसका असर कारोबार पर भी पड़ता है. खराब सड़क के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है और माल लाने ले जाने में परेशानी होती है. व्यापारियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन स्थाई रूप से सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है.

जल जमाव से दुकानदार परेशान

बाजार समिति की बदहाली का एक और बड़ा कारण जल निकासी की समस्या है. बारिश होते ही बाजार समिति परिसर में जगह-जगह पानी भर जाता है. व्यापारियों के मुताबिक, नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है. स्थिति तब और खराब हो जाती है जब बारिश का पानी दुकानों के आसपास जमा होकर अंदर तक पहुंच जाता है. इससे व्यापारियों को अपने सामान को सुरक्षित रखने में परेशानी होती है और नुकसान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. फल और अनाज जैसी सामग्री के लिए नमी और गंदे पानी का जमा होना कारोबारियों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है.

सफाई व्यवस्था पर भी सवाल

सुरक्षा और सड़क के अलावा बाजार समिति में सफाई व्यवस्था को लेकर भी व्यापारी नाराज हैं. व्यापारियों का कहना है कि नियमित रूप से झाड़ू तक नहीं लगती है और नालियों की सफाई भी ठीक से नहीं होती है.

फल मंडी में खराब और सड़े फलों का कचरा जमा होने से स्थिति और खराब हो जाती है. बारिश के दौरान यही कचरा और गंदा पानी मिलकर पूरे परिसर में गंदगी फैलती है. व्यापारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मंडी में नियमित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहां हर दिन बड़ी संख्या में व्यापारी, मजदूर, ग्राहक और वाहन पहुंचते हैं.

व्यापारियों का सबसे बड़ा सवाल बाजार समिति को दिए जाने वाले शुल्क और भाड़े को लेकर है. व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित तौर पर बाजार समिति को पैसा देते हैं. उनके अनुसार, यहां से करीब 15 लाख रुपये तक का भाड़ा/राजस्व आने की बात कही जा रही है. ऐसे में व्यापारियों का सवाल है कि अगर मंडी से राजस्व मिल रहा है तो उसके बदले सड़क, सफाई, नाली, सुरक्षा और रोशनी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं.

अहम है व्यापार की सुरक्षा

व्यापारियों का कहना है कि वे सुविधाओं की मांग कोई अतिरिक्त सुविधा के तौर पर नहीं कर रहे, बल्कि यह उनकी बुनियादी जरूरत है. उनका कहना है कि अगर बाजार समिति को चलाने और विकास कार्य कराने के लिए बजट की समस्या है, तो सरकार को इस दिशा में हस्तक्षेप करना चाहिए.

व्यापारियों के आरोपों पर बाजार समिति सचिव बिपुल कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मौजूदा व्यवस्था में समिति के अधिकार सीमित हैं. सचिव के अनुसार, झारखंड में 2022-23 में बाजार समिति का गठन हुआ था लेकिन अब तक नई नियमावली लागू नहीं की गई है.

पूर्व की नियमावली के तहत एसडीएम को बाजार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सरकार की ओर से मनोनीत व्यक्ति को बाजार समिति का अध्यक्ष बनाया जाना है. सचिव के मुताबिक, फिलहाल बाजार समिति के अध्यक्ष का मनोनयन भी नहीं हुआ है. इसकी वजह से निर्णय लेने और विकास कार्यों को लेकर समिति के अधिकार सीमित हैं.

पूर्व की नियमावली में एसडीएम को बाजार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था, जबकि वर्तमान में सरकार की ओर से मनोनीत शख्स को अध्यक्ष बनाया जाना है. फिलहाल अध्यक्ष का मनोनयन नहीं हुआ है. नियमावली लागू नहीं होने के कारण हमारे अधिकार सीमित हैं. हम अपने स्तर से विकास कार्यों में 10 हजार रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं, इससे अधिक राशि के कार्य के लिए उच्च स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता होती है: बिपुल कुमार, सचिव, बाजार समिति

सचिव की बात से यह साफ है कि बाजार समिति के स्तर पर विकास कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार सीमित हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. टूटी सड़क, जलजमाव, खराब सफाई, टूटी बाउंड्री और सुरक्षा गार्ड की कमी जैसी समस्याएं किसी एक दिन की नहीं हैं. व्यापारी लंबे समय से इन समस्याओं को उठा रहे हैं. अब सवाल यह है कि जब बाजार समिति के सचिव के अधिकार सीमित हैं और अध्यक्ष का मनोनयन भी नहीं हुआ है, तो इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा?

व्यापारियों का कहना है कि उन्हें विभागीय प्रक्रिया से मतलब नहीं है. उनका कहना है कि वे शुल्क और भाड़ा दे रहे हैं और बदले में उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित बाजार मिलना चाहिए.

सिर्फ धनबाद नहीं, कई जिलों से जुड़ी है मंडी

धनबाद बाजार समिति का महत्व केवल धनबाद शहर तक सीमित नहीं है. व्यापारियों के मुताबिक, आसपास के कई जिलों से लोग यहां कारोबार के लिए आते हैं. अनाज और फल का कारोबार बड़े स्तर पर होता है. ऐसे में बाजार समिति की व्यवस्था का असर सीधे व्यापारियों, ग्राहकों, मजदूरों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर पड़ता है.

व्यापारियों का कहना है कि जीटी रोड के नजदीक स्थित होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है. इसके बावजूद यहां की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं.

व्यापारियों को सता रहा है हादसे का डर

व्यापारियों का कहना है कि बाजार समिति में हर दिन भारी और छोटे-बड़े वाहन आते-जाते हैं. ऐसे में सड़क पर बने गड्ढे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. बाउंड्रीवाल का हिस्सा गिरना भी चिंता का विषय है. टूटी बाउंड्री, जर्जर सड़क और गड्ढों के कारण व्यापारियों को हादसे का डर भी बना रहता है.

व्यापारियों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले भी इस समस्या को लेकर सचिव को जानकारी दी गई थी और जल्द मरम्मत कराने की मांग की गई थी. व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना के बाद प्रशासन के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा हो सकता है.

व्यापारियों ने कई बार उठाई आवाज

व्यापारियों के मुताबिक, उन्होंने बाजार समिति की समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से मुलाकात की है. स्थानीय स्तर से लेकर रांची तक शिकायतें भेजी गईं. लिखित आवेदन दिए गए. मौखिक रूप से अधिकारियों को जानकारी दी गई. टेलीफोन के जरिए भी समस्या बताई गई, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता.

आखिर में व्यापारियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि काम चाहिए. सड़क की मरम्मत हो, नालियों की सफाई हो, बाउंड्रीवाल बने, सुरक्षा गार्ड तैनात हो और बारिश के पानी की निकासी की स्थाई व्यवस्था की जाए.

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