जामताड़ा ज्वेलरी दुकान लूट मामले में सड़क पर उतरे व्यवसायी, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

जामताड़ा: जिले में आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना को लेकर राजनीतिक दल, व्यावसायिक संघ और आम जनता में काफी आक्रोश है. घटना के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी व्यावसायिक संगठन बाजार बंद कर सड़क पर उतरे और विरोध जताया. इस दौरान व्यवसायियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

व्यवसायियों ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न राजनीतिक दल एवं व्यवसायिक संगठन ने विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान लोगों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा.

जानकारी देते चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और भाजपा नेता (ETV BHARAT)

वहीं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जामताड़ा ही नहीं पूरे राज्य में व्यवसायी सुरक्षित नहीं हैं. संजय अग्रवाल ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इस मामले में पहल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे संथाल परगना के व्यवसायी आंदोलन पर उतरेंगे और संथाल परगना बंद किया जाएगा.