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'प्रॉफिट वाली दीपावली 2026'...स्थानीय बाजारों से खरीदारी का संदेश लेकर निकले जयपुर के व्यापारी

वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाती सांसद मंजू शर्मा और महापौर कोठारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर बाजारों में रौनक बढ़ाने और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने को रविवार को जयपुर में व्यापारिक एकजुटता की झलक देखने को मिली. जयपुर खरीदारी के लिए तैयार है, जैसे संदेश के साथ 'प्रॉफिट वाली दीपावली 2026' के तहत छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक वॉकाथॉन निकाली गई. जयपुर सांसद मंजू शर्मा और महापौर सुनील कोठारी ने छोटी चौपड़ से वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई. त्रिपोलिया बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंची वॉकाथॉन में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, उद्यमी और व्यापारी शामिल हुए.

जयपुर की दीपावली शहर की पहचान : जयपुर के ऐतिहासिक बाजार केवल खरीदारी के केंद्र नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, विरासत और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में जयपुर व्यापार महासंघ और नगर निगम की सहभागिता से हुए आयोजन के जरिए लोगों से दीपावली पर स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील की. इसका उद्देश्य शहर के पारंपरिक बाजारों की पहचान बरकरार रखते हुए अच्छा व्यापार देने और व्यापारियों का प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.