'प्रॉफिट वाली दीपावली 2026'...स्थानीय बाजारों से खरीदारी का संदेश लेकर निकले जयपुर के व्यापारी
जयपुर व्यापार महासंघ और नगर निगम की सहभागिता से हुए आयोजन के जरिए लोगों से दीपावली पर स्थानीय बाजारों से खरीदारी की अपील की.
Published : November 1, 2026 at 4:49 PM IST
जयपुर: दीपावली पर बाजारों में रौनक बढ़ाने और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने को रविवार को जयपुर में व्यापारिक एकजुटता की झलक देखने को मिली. जयपुर खरीदारी के लिए तैयार है, जैसे संदेश के साथ 'प्रॉफिट वाली दीपावली 2026' के तहत छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक वॉकाथॉन निकाली गई. जयपुर सांसद मंजू शर्मा और महापौर सुनील कोठारी ने छोटी चौपड़ से वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई. त्रिपोलिया बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंची वॉकाथॉन में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, उद्यमी और व्यापारी शामिल हुए.
जयपुर की दीपावली शहर की पहचान : जयपुर के ऐतिहासिक बाजार केवल खरीदारी के केंद्र नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, विरासत और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में जयपुर व्यापार महासंघ और नगर निगम की सहभागिता से हुए आयोजन के जरिए लोगों से दीपावली पर स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील की. इसका उद्देश्य शहर के पारंपरिक बाजारों की पहचान बरकरार रखते हुए अच्छा व्यापार देने और व्यापारियों का प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा.
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शहर की विरासत से जुड़ा पर्व: सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक दीपावली केवल रोशनी और सजावट का उत्सव नहीं है, बल्कि यह शहर की विरासत, व्यापारियों की मेहनत और वर्षों पुरानी कारोबारी परंपराओं से जुड़ी है. स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सकता है. महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि बाजारों की सुंदर सजावट के साथ स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाएं भी जरूरी है. व्यापारियों और शहरवासियों के सहयोग से ही जयपुर की उत्सवी रौनक और बाजारों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है.
स्थानीय व्यापार को मजबूत बनाने पर जोर : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य व्यापारियों में एकजुटता बढ़ाने के साथ स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहित करना है. बाजारों को आकर्षक और ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए सभी व्यापारिक संगठनों का मिलकर प्रयास करना जरूरी है. व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने कहा कि स्थानीय बाजारों से खरीदारी का सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, कारीगरों और उनसे जुड़े परिवारों को मिलता है. इस दौरान उन्होंने व्यापारिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय और बाजारों की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया.
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इन व्यापारिक संगठनों ने लिया हिस्सा : वॉकाथॉन में जयपुर व्यापार महासंघ के अलावा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, फोर्टी, क्रेडाई राजस्थान, रीको, राजस्थान आवासन मंडल, डाटा ग्रुप, ईवा भारत और जेकेजे ज्वैलर्स सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए.
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