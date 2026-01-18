राज्य कर आयुक्त से बोले व्यापारी कानपुर में ट्रिब्यूनल बनवाएं, धारा 129 का हो सरलीकरण
कानपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन, समस्याओं का त्वरित समाधान की अपील.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 11:53 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कानपुर में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, जो हर महीने राज्य कर विभाग को करोड़ों रुपये का कर चुकाता है. इसलिए व्यापारियों का कहना है कि समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए कानपुर में जीएसटी/राज्य कर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना जरूरी है. साथ ही ई-वे बिल से जुड़ी धारा 129 को सरल बनाए जाने की मांग है.
शनिवार को राज्य कर विभाग की तरफ से आयोजित 'व्यापारी संवाद' कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने ये प्रमुख मांगें राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल के सामने रखीं. व्यापारियों ने मोबाइल/सचल दल द्वारा की जाने वाली छापेमारी पर भी गहरी नाराजगी जताई, जिसे वे बेवजह उत्पीड़न मानते हैं.
व्यापारियों ने ई-वे बिल संबंधी दिक्कतें, टारगेट फिक्स करके काम करने की प्रथा और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चाएं की. फीटा (FITA) के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि आयुक्त ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है. वहीं, उप्र उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश सचिव मनोज शुक्ला ने सचल दल की छापेमारी को रोकने और एमनेस्टी स्कीम लागू करने की मांग की.
व्यापारियों की बातें सुनने के बाद राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने सकारात्मक जवाब दिया. उन्होंने बताया कि आगामी 21 जनवरी को पूरे प्रदेश में विभागीय अधिकारी ट्रिब्यूनल में ज्वाइनिंग लेंगे. साथ ही कानपुर में अलग ट्रिब्यूनल गठन के प्रस्ताव को वे जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखेंगे.
कार्यक्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-1 सैमुअल पॉल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह संवाद व्यापारियों और विभाग के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में, खासकर जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: किसान, युवा और महिलाएं भी बन सकती हैं उद्यमी; इंडिया फूड एक्सपो में मिल रहे टिप्स