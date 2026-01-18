ETV Bharat / state

राज्य कर आयुक्त से बोले व्यापारी कानपुर में ट्रिब्यूनल बनवाएं, धारा 129 का हो सरलीकरण

फीटा संगठन ने ई-वे बिल और टारगेट फिक्सिंग की समस्याओं को लेकर जताई चिंता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कानपुर में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, जो हर महीने राज्य कर विभाग को करोड़ों रुपये का कर चुकाता है. इसलिए व्यापारियों का कहना है कि समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए कानपुर में जीएसटी/राज्य कर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना जरूरी है. साथ ही ई-वे बिल से जुड़ी धारा 129 को सरल बनाए जाने की मांग है. शनिवार को राज्य कर विभाग की तरफ से आयोजित 'व्यापारी संवाद' कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने ये प्रमुख मांगें राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल के सामने रखीं. व्यापारियों ने मोबाइल/सचल दल द्वारा की जाने वाली छापेमारी पर भी गहरी नाराजगी जताई, जिसे वे बेवजह उत्पीड़न मानते हैं. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)