मोती मस्जिद के सामने बैरिकेडिंग के विरोध में सड़के पर उतरेंगे व्यापारियों, 7 अगस्त को प्रदर्शन
भोपाल के मोती मस्जिद के सामने पुलिस ने कर दी है बैरिकेडिंग. व्यापारी संगठन 7 अगस्त को करने जा रहा प्रदर्शन. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 8:17 PM IST
भोपाल: राजधानी में मोती मस्जिद के सामने लगे बैरिकेडिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर व्यापारी संघ अब लामबंद हो गया है और बैरिकेडिंग को हटाने की मांग कर रहा है. व्यापारियों ने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन देकर बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है. अपनी मांग के समर्थन में चौक बाजार के सभी व्यापारी शुक्रवार को रैली निकालेंगे.
मांगें माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन
व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा, बैरिकेड्स से सरकार किसको फायदा पंहुचा रही है ये साफ होना चाहिए. उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू टीम को पहुंचने मे समय लग जाता है. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है. हम पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मांग कर चुके हैं लेकिन शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची. अब अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 7 अगस्त को गाँधीवादी तरीके से रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे. मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा.
व्यापारियों ने कहा, बैरिकेडिंग से आने-जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा
सभी व्यापारी रैली निकलाकर बैरिकेडिंग तक जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे. व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अभी हाल ही मे चौक बाजार मे एक साड़ी की दुकान मे आग लग गई. दमकल की गाड़ी को पहुंचने में डेढ़ घंटा लग गया ज़ब तक दुकान पूरी तरह जल कर खाक हो गई.
इकबाल मैदान चौराहे पर की गई बैरिकेडिंग के कारण भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को सदर मंजिल, चिरायु अस्पताल होते हुए लखेरापुरा, चौक बाजार, सराफा, जुमेराती, बुधवारा और इब्राहिमगंज सहित अन्य बाजारों तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है.
व्यापारियों का कहना है कि इससे आम लोगों और कारोबारियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. व्यापारियों ने 1 अगस्त को चौक बाजार में लगी आग की घटना का भी जिक्र किया है. उनका आरोप है कि बैरिकेडिंग के कारण दमकल वाहन समय पर मौके तक नहीं पहुंच सके, जिससे करीब 100 साल पुरानी कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पाने में देरी हुई. जिससे लाखो का नुकसान हो गया.