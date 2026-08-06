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मोती मस्जिद के सामने बैरिकेडिंग के विरोध में सड़के पर उतरेंगे व्यापारियों, 7 अगस्त को प्रदर्शन

मोती मस्जिद के सामने बैरिकेडिंग के विरोध ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में मोती मस्जिद के सामने लगे बैरिकेडिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर व्यापारी संघ अब लामबंद हो गया है और बैरिकेडिंग को हटाने की मांग कर रहा है. व्यापारियों ने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन देकर बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है. अपनी मांग के समर्थन में चौक बाजार के सभी व्यापारी शुक्रवार को रैली निकालेंगे. मांगें माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा, बैरिकेड्स से सरकार किसको फायदा पंहुचा रही है ये साफ होना चाहिए. उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू टीम को पहुंचने मे समय लग जाता है. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है. हम पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मांग कर चुके हैं लेकिन शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची. अब अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 7 अगस्त को गाँधीवादी तरीके से रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे. मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा. मोती मस्जिद के सामने बैरिकेडिंग के विरोध (ETV Bharat)