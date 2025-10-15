ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में सरकार के विरोध में उतरे व्यापारी, यूजर चार्ज का विरोध

राजस्थान की मंडियों में 0.5% यूजर चार्ज लगाए जाने के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतरे, जिससे त्योहारी सीजन में कारोबार ठप हो गया है.

Protest Against User Charges
विरोध प्रदर्शन करते व्यापारी (ETV BHARAT Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
जयपुर: त्योहारी सीजन में प्रदेश भर के मंडी कारोबारी सरकार के विरोध में उतर गए हैं. राजस्थान सरकार की ओर से 13 अगस्त 2025 को जारी आदेश के अनुसार कृषि उपज मंडी प्रांगण में व्यापार पर 0.50 प्रतिशत यूजर चार्ज लगाया जाना है. इसी यूजर चार्ज के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियों के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं. व्यापारियों ने बुधवार को शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

कुकरखेड़ा मंडी के कारोबारी अंकित अग्रवाल ने अपनी पीड़ा जताई कि सरकार व्यापार पर मनचाहा टैक्स वसूल करती है. व्यापारी टैक्स देते-देते थक गया है. इस यूजर चार्ज की वजह से मंडियों में व्यापार ठप पड़ने की स्थिति बन गई है और व्यापारी वर्ग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गया है. इस मामले में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं तीनों के हितों के प्रतिकूल है.

मंडी कारोबारियों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

जयपुर की सूरजपोल मंडी के व्यापारी महेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया यह यूजर चार्ज केवल मंडी प्रांगण में होने वाले व्यापार पर लागू किया गया है, जबकि यही वस्तुएं अगर मंडी से बाहर भेजी जाएंगी तो उन पर यूजर चार्ज प्रभावी नहीं होगा. इससे मंडी के अंदर सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं और व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

पहले से दे रहे कई टैक्स: व्यापारियों ने बताया कि वे पहले से ही मंडी टैक्स 1.60 प्रतिशत, कल्याण सेस 0.50 प्रतिशत, दुकान किराया, यूडी टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे अनेक करों का वहन कर रहे हैं. मंडियों में मुख्य रूप से कृषि से जुड़े खाद्य पदार्थ जैसे तेल, दाल, चीनी आदि का व्यापार होता है, जिन पर पहले ही मंडी टैक्स वसूला जा रहा है. उन्होंने कहा कि मंडी व्यापारियों का कार्य मुख्य रूप से खरीफ और रबी के सीजन में दो महीनों के लिए ही सक्रिय रहता है. शेष समय वे सीमित व्यापार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिससे सैकड़ों कर्मचारियों, मुनीमों और पल्लेदारों को रोजगार मिलता है. कई ऐसी मंडियां हैं, जहां किसानी माल आता ही नहीं, केवल बायो-प्रोडक्ट्स का व्यापार होता है. ऐसे में यह यूजर चार्ज लागू होने पर वे व्यापारी पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे.

