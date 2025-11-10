ETV Bharat / state

धनबाद में कारोबारी के साथ मारपीट के बाद लूटपाट, विरोध में बाजार समिति बंद

धनबाद: जिले में कारोबारी श्याम भीमसरिया पर हमला कर लूटपाट की घटना से कारोबारी वर्ग आक्रोशित हैं. उन्होंने बाजार समिति बंद कराकर विरोध जताया. जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत तमाम संगठनों ने बाजार समिति परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. धनबाद सांसद ढुलू महतो और रागिनी सिंह ने कारोबारियों के विरोध का समर्थन किया.

दरअसल, बीती रात एक कारोबारी से चार लाख रुपये की लूट हुई थी. अपराधियों ने कारोबारी के साथ मारपीट की और गोलीबारी कर दहशत फैला दी. इस बीच, जिले के व्यापारियों ने आज बाजार समिति गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी की मांग की.

व्यापारी, सांसद और विधायक के बयान (Etv Bharat)

सांसद और विधायक ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया.

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए राज्य को यूपी मॉडल की जरूरत है. झारखंड सरकार यूपी मॉडल अपनाने को तैयार नहीं है. अपराधी लगातार व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं.