श्रीलंका संग कारोबार के लिए व्यापारी तैयार, व्यापार को मिलेगा बूस्टर डोज, जानिए एक्सपो को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कानपुर : निर्यातकों के लिए राहतभरी खबर करीब एक साल बाद श्रीलंका से आई है. यहां 27 फरवरी से एक मार्च तक होने वाले श्रीलंका बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो में देश से अच्छी संख्या में निर्यातक हिस्सा लेने जा रहे हैं. इस एक्सपो के माध्यम से निर्यातकों के पास अपने कारोबार विस्तार का शानदार मौका होगा. साल 2024 में श्रीलंका की स्थिति बेहतर न होने पर निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था. मार्च 2025 से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है. बार फिर से भारतीय कारोबारियों संग कारोबार को लेकर श्रीलंका के कारोबारी तैयार हैं.

2024 में बुरी तरह से बिगड़े थे हालात : फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, साल 2024 में श्रीलंका के अंदर जो स्थितियां बनी थीं उससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था. वहां तख्तापलट का माहौल था, जिससे भारत व उप्र के निर्यातकों के ऑर्डर होल्ड कर दिए गए थे.

2025 से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली. मार्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद अब श्रीलंका बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कराया जा रहा है जो 27 फरवरी से एक मार्च के बीच होगा. इसमें कानपुर, उप्र व भारत के कई निर्यातक शामिल होंगे.

निर्यातकों को एक्सपो में पहुंचने पर ये होंगे फायदे:

खरीदारों के साथ आमने-सामने की बातचीत.

नए ग्राहकों और संभावनाओं से जुड़ने का मौका.

गंभीर व्यावसायिक निर्णय लेने वालों से मुलाकात.

मजबूत क्रय शक्ति वाले खरीदारों तक पहुंच बनेगी.

नए उत्पादों और अनुप्रयोगों का परिचय दें सकेंगे.

मालिकों, अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच बनेगी.

मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने का मौका.

ब्रांड दृश्यता और जागरूकता बढ़ेगी.

मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तार होगा और नए बिजनेस आइडिया विकसित होंगे.

भारत से श्रीलंका में होता है निर्यात:

