श्रीलंका संग कारोबार के लिए व्यापारी तैयार, व्यापार को मिलेगा बूस्टर डोज, जानिए एक्सपो को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट
27 फरवरी से एक मार्च तक होने वाले श्रीलंका बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो में देश से अच्छी संख्या में निर्यातक हिस्सा लेने जा रहे हैं.
Published : February 21, 2026 at 9:47 PM IST
कानपुर : निर्यातकों के लिए राहतभरी खबर करीब एक साल बाद श्रीलंका से आई है. यहां 27 फरवरी से एक मार्च तक होने वाले श्रीलंका बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो में देश से अच्छी संख्या में निर्यातक हिस्सा लेने जा रहे हैं. इस एक्सपो के माध्यम से निर्यातकों के पास अपने कारोबार विस्तार का शानदार मौका होगा. साल 2024 में श्रीलंका की स्थिति बेहतर न होने पर निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था. मार्च 2025 से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है. बार फिर से भारतीय कारोबारियों संग कारोबार को लेकर श्रीलंका के कारोबारी तैयार हैं.
2024 में बुरी तरह से बिगड़े थे हालात : फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, साल 2024 में श्रीलंका के अंदर जो स्थितियां बनी थीं उससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था. वहां तख्तापलट का माहौल था, जिससे भारत व उप्र के निर्यातकों के ऑर्डर होल्ड कर दिए गए थे.
2025 से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली. मार्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद अब श्रीलंका बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कराया जा रहा है जो 27 फरवरी से एक मार्च के बीच होगा. इसमें कानपुर, उप्र व भारत के कई निर्यातक शामिल होंगे.
निर्यातकों को एक्सपो में पहुंचने पर ये होंगे फायदे:
- खरीदारों के साथ आमने-सामने की बातचीत.
- नए ग्राहकों और संभावनाओं से जुड़ने का मौका.
- गंभीर व्यावसायिक निर्णय लेने वालों से मुलाकात.
- मजबूत क्रय शक्ति वाले खरीदारों तक पहुंच बनेगी.
- नए उत्पादों और अनुप्रयोगों का परिचय दें सकेंगे.
- मालिकों, अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच बनेगी.
- मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने का मौका.
- ब्रांड दृश्यता और जागरूकता बढ़ेगी.
- मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तार होगा और नए बिजनेस आइडिया विकसित होंगे.
भारत से श्रीलंका में होता है निर्यात:
खनिज ईंधन, तेल एवं डिस्टिलेशन उत्पाद- ऊर्जा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा निर्यात.
कपास- वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल.
तैयार करोशिया कपड़ा- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए.
मशीनरी- बॉयलर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी.
फार्मास्यूटिकल उत्पाद- दवाइयां और स्वास्थ्य सामग्री.
चीनी और मिठाई उत्पाद- खाद्य निर्यात.
वाहन और उनके पुर्जे - परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इसके अलावा कागज और कागज से बने उत्पाद, अन्य कृषि व खाद्य उत्पाद, रसायन व कार्बनिक रसायन का भी निर्यात किया जाता है.
श्रीलंका से भारत के कारोबार को लेकर रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं. कानपुर के निर्यातकों के सामने एक्सपो के माध्यम से अपने रुके कारोबार को गति देने का ये एक अच्छा मौका है. निर्यातकों को वहां जाना चाहिए और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करना चाहिए. जिससे उन्हें अच्छी संख्या में ऑर्डर मिल सकें.
सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए
मौजूदा समय में निर्यातकों के सामने नए बाजार देखना काफी चुनौतीभरा काम है. ऐसे में अगर श्रीलंका से कारोबार करने को मिल रहा है, तो यह एक ऐसा मौका है जिसे भुनाना होगा. एक्सपो में अधिक से अधिक निर्यातकों को पहुंचना चाहिए.
असद इराकी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट
पिछले तीन सालों में भारत व श्रीलंका के बीच कारोबार -
|साल
|सालाना निर्यात कारोबार
|2023-24
|5.54 यूएस बिलियन डॉलर
|2024-25
|4.72 यूएस बिलियन डॉलर
|2025-26
|6.5 यूएस बिलियन डॉलर
