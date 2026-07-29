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मेरठ में बिजली कटौती से बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बिजली घर का घेराव

मेरठ: व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसको लेकर बुढ़ाना गेट, खंदक बाजार, सराफा बाजार, कोतवाली, सुभाष बाजार, इंदिरा चौक, बेगमबाग और पुरवा इलाही बख्श समेत आसपास के तमाम व्यापारिक क्षेत्रों में घंटों से जारी भारी बिजली कटौती, जर्जर तारों और विभागीय लापरवाही के खिलाफ मंगलवार को व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा. ​व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

बारिश के बाद सुबह 8 बजे से लगातार 10 घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति ठप रहने से व्यापारियों का सब्र टूट गया और उन्होंने बच्चा पार्क स्थित बिजली घर पहुंचकर जमकर हंगामा व नारेबाजी की. ​व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संबंधित जेई (JE) को तत्काल पद से हटाने की मांग की है.



​हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ (रजिस्टर्ड), खंदक बाजार के प्रधान अंकुर गोयल ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया ​मंगलवार सुबह 8 बजे से ही पूरे क्षेत्र, जिसमें बुढ़ाना गेट, खंदक बाजार, सराफा बाजार, बच्चा पार्क, कोतवाली, बेगमबाग और पुरवा इलाही शामिल हैं की बिजली आपूर्ति ठप थी. जब व्यापारी दुकानों पर पहुंचे, तो चारों तरफ अंधेरा था.

शाम 6 बजे तक भी आपूर्ति बहाल नहीं हुई. बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को फोन किया गया तो उनके फोन स्विच ऑफ मिले या उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. ​जब हम व्यापारी बच्चा पार्क बिजली घर पहुंचे, तो वहां जेई साहब मौजूद ही नहीं थे और न ही कोई जिम्मेदारी से जवाब देने को तैयार था. अधिकारी हर घंटे बाद समय टालते रहे.

कभी 5 बजे, तो कभी 7 या 8 बजे बिजली आने की बात कहते रहे। 10 घंटे तक लाइट न रहने से दुकानों के इनवर्टर जवाब दे गए. खंदक बाजार में कन्फेक्शनरी की दुकानों में रखा दूध, पेस्ट्री व अन्य सामान सड़कर खराब हो गया, जिससे दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ. ​अधिकारियों का बहाना था कि बिजली घर में पानी भरा है, लेकिन यह समस्या तो हर बारिश में आती है, तो विभाग पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करता?