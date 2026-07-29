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मेरठ में बिजली कटौती से बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बिजली घर का घेराव

बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा, ऊर्जा राज्य मंत्री तक पहुंचा मामला.

जली कटौती से बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा
जली कटौती से बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:17 AM IST

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मेरठ: व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसको लेकर बुढ़ाना गेट, खंदक बाजार, सराफा बाजार, कोतवाली, सुभाष बाजार, इंदिरा चौक, बेगमबाग और पुरवा इलाही बख्श समेत आसपास के तमाम व्यापारिक क्षेत्रों में घंटों से जारी भारी बिजली कटौती, जर्जर तारों और विभागीय लापरवाही के खिलाफ मंगलवार को व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा. ​व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

बारिश के बाद सुबह 8 बजे से लगातार 10 घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति ठप रहने से व्यापारियों का सब्र टूट गया और उन्होंने बच्चा पार्क स्थित बिजली घर पहुंचकर जमकर हंगामा व नारेबाजी की. ​व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर उदासीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संबंधित जेई (JE) को तत्काल पद से हटाने की मांग की है.

​हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ (रजिस्टर्ड), खंदक बाजार के प्रधान अंकुर गोयल ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया ​मंगलवार सुबह 8 बजे से ही पूरे क्षेत्र, जिसमें बुढ़ाना गेट, खंदक बाजार, सराफा बाजार, बच्चा पार्क, कोतवाली, बेगमबाग और पुरवा इलाही शामिल हैं की बिजली आपूर्ति ठप थी. जब व्यापारी दुकानों पर पहुंचे, तो चारों तरफ अंधेरा था.

शाम 6 बजे तक भी आपूर्ति बहाल नहीं हुई. बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को फोन किया गया तो उनके फोन स्विच ऑफ मिले या उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. ​जब हम व्यापारी बच्चा पार्क बिजली घर पहुंचे, तो वहां जेई साहब मौजूद ही नहीं थे और न ही कोई जिम्मेदारी से जवाब देने को तैयार था. अधिकारी हर घंटे बाद समय टालते रहे.

कभी 5 बजे, तो कभी 7 या 8 बजे बिजली आने की बात कहते रहे। 10 घंटे तक लाइट न रहने से दुकानों के इनवर्टर जवाब दे गए. खंदक बाजार में कन्फेक्शनरी की दुकानों में रखा दूध, पेस्ट्री व अन्य सामान सड़कर खराब हो गया, जिससे दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ. ​अधिकारियों का बहाना था कि बिजली घर में पानी भरा है, लेकिन यह समस्या तो हर बारिश में आती है, तो विभाग पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करता?

बाद में जब हमें पता चला कि ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश चंद राजपूत क्षेत्र में आए हुए हैं, तो हम उनसे मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई. मंत्री जी ने हमारी समस्या को बेहद गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

​बिजलीघर पर महामंत्री नीलकमल रस्तोगी, प्रधान राहुल जैन, पार्षद अंबुज रस्तोगी, पार्षद कुलदीप एवं अन्य व्यापारी भारी संख्या में मौजूद रहे. व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि लगातार हो रही अनियोजित कटौती और भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा. व्यापारियों ने दोषी अधिकारियों पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है.

विभाग के बिजलीकर्मचारी के अनुसार, क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण जलभराव और जर्जर लाइनों में फॉल्ट आने से एहतियातन आपूर्ति बंद करनी पड़ी थी, बिजली घर के प्रांगण और सब-स्टेशन क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण तुरंत बिजली चालू करना तकनीकी व सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरा था, कर्मचारियों की टीम को मौके पर लगाकर फॉल्ट सुधारने व पानी निकासी का कार्य किया गया, जिसके बाद आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया गया.

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