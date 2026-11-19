खाद बिक्री के नए नियम पर बवाल, व्यापारियों ने मुख्य कृषि अधिकारी को घेरा, जमकर किया हंगामा
खाद बिक्री के नए नियमों का व्यापारियों ने विरोध किया. उन्होंने रुद्रपुर में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा भी किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 6:54 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर में खाद बिक्री को लेकर कृषि विभाग और खाद विक्रेताओं के बीच विवाद गहरा गया है. कृषि विभाग की ओर से खाद बिक्री के लिए ऐप के माध्यम से फार्मर आईडी अनिवार्य किए जाने के विरोध में खाद विक्रेताओं ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया. व्यापारियों ने मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव का घेराव कर कार्यालय में धरना दिया.
इतना ही नहीं जब अधिकारी कार्यालय से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे तो व्यापारी गाड़ी के आगे बैठ गए और उन्हें जाने से रोक दिया. इसके बाद अधिकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही डीएम कैंप कार्यालय की ओर चल पड़े. व्यापारी भी नारेबाजी करते हुए उनके पीछे-पीछे पहुंच गए. व्यापारियों का कहना है कि रबी की फसल की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में खाद बिक्री की नई व्यवस्था लागू होने से किसानों और विक्रेताओं दोनों की परेशानी बढ़ गई है. करीब दो घंटे तक चले हंगामे के दौरान व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई.
दरअसल, कृषि विभाग ने बुधवार से खाद बिक्री के लिए ऐप आधारित व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने और उसके माध्यम से खाद बिक्री की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है. खाद विक्रेताओं का कहना है कि किसानों की आईडी बनाने में काफी समय लग रहा है. इसके चलते दिनभर में दो से तीन किसानों को ही खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं. इससे खाद की बिक्री प्रभावित होने के साथ ही किसानों को भी दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
खाद विक्रेताओं ने किया हंगामा: गुरुवार को इसी समस्या को लेकर खाद विक्रेता जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और मुख्य कृषि अधिकारी का घेराव कर धरने पर बैठ गए. करीब दो घंटे बाद जब मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव कार्यालय से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे तो प्रदर्शनकारी व्यापारी भी नीचे पहुंच गए और उनकी गाड़ी के आगे बैठकर विरोध करने लगे. स्थिति को देखते हुए अधिकारी गाड़ी से उतरकर पैदल ही जिलाधिकारी कैंप कार्यालय की ओर चल दिए.
व्यापारियों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके साथ पैदल ही कैंप कार्यालय पहुंच गए. कैंप कार्यालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने व्यापारियों को बाहर रोक दिया, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी जिलाधिकारी से मुलाकात करने अंदर चले गए.
एडीएम प्रशासन के आश्वासन से भी नहीं माने व्यापारी: इसी दौरान एडीएम प्रशासन निर्मला बिष्ट भी कैंप कार्यालय पहुंचीं. उन्होंने खाद विक्रेताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया. इसके बाद व्यापारी विकास भवन स्थित कृषि अधिकारी कार्यालय वापस लौट आए, लेकिन बिना ठोस आश्वासन के धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया.
छह महीने में सिर्फ 40 प्रतिशत किसानों की बनी फार्मर आईडी: व्यापारियों ने फार्मर आईडी बनाने की धीमी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जनपद में पिछले छह महीने से फार्मर आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक केवल 40 प्रतिशत किसान ही अपनी आईडी बनवा पाए हैं.
ऐसे में बड़ी संख्या में किसान अभी इस व्यवस्था से बाहर हैं, जब तक सभी किसानों की आईडी नहीं बन जाती, तब तक खाद बिक्री को इससे जोड़ना किसानों के लिए परेशानी का कारण बनेगा. मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव ने बताया कि
भारत सरकार की ओर से फार्मर आईडी बनाने के लिए पहले गांव-गांव जाकर किसानों को ऐप डाउनलोड कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन अपेक्षित संख्या में किसानों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया. इस समस्या के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा. साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी को भी पत्राचार कर व्यवस्था से आ रही दिक्कतों से अवगत कराया जाएगा.
-डॉ. वीके सिंह यादव, मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधम सिंह नगर-
गेहूं की बुवाई के बीच खाद संकट की आशंका: मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव ने इस संबंध में पहले भी अनुरोध किए जाने की बात कही. खाद विक्रेताओं और किसानों का कहना है कि वर्तमान समय रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं की बुवाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. किसानों को खेत तैयार करने और बुवाई के दौरान खाद की जरूरत पड़ती है. ऐसे समय में फार्मर आईडी और ऐप की अनिवार्यता के चलते खाद मिलने में देरी हो रही है.
यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो इसका असर गेहूं की बुवाई पर भी पड़ सकता है. व्यापारियों ने चेतावनी दी कि किसानों को अनावश्यक परेशान करने वाली व्यवस्था को तत्काल सरल बनाया जाए, ताकि खाद की बिक्री सुचारु रूप से हो सके और किसानों को समय पर खाद मिल सके.
पढ़ें---