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खाद बिक्री के नए नियम पर बवाल, व्यापारियों ने मुख्य कृषि अधिकारी को घेरा, जमकर किया हंगामा

खाद व्यापारियों ने मुख्य कृषि अधिकारी को घेरा ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर में खाद बिक्री को लेकर कृषि विभाग और खाद विक्रेताओं के बीच विवाद गहरा गया है. कृषि विभाग की ओर से खाद बिक्री के लिए ऐप के माध्यम से फार्मर आईडी अनिवार्य किए जाने के विरोध में खाद विक्रेताओं ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया. व्यापारियों ने मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके सिंह यादव का घेराव कर कार्यालय में धरना दिया.

इतना ही नहीं जब अधिकारी कार्यालय से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे तो व्यापारी गाड़ी के आगे बैठ गए और उन्हें जाने से रोक दिया. इसके बाद अधिकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही डीएम कैंप कार्यालय की ओर चल पड़े. व्यापारी भी नारेबाजी करते हुए उनके पीछे-पीछे पहुंच गए. व्यापारियों का कहना है कि रबी की फसल की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में खाद बिक्री की नई व्यवस्था लागू होने से किसानों और विक्रेताओं दोनों की परेशानी बढ़ गई है. करीब दो घंटे तक चले हंगामे के दौरान व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई.