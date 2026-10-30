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प्लॉट के ज्यादा पैसे लेने पर भड़के कारोबारी, दाम नहीं घटाने पर वापस जाने की धमकी

प्लॉट के ज्यादा पैसे लेने पर भड़के कारोबारी ( ETV Bharat )

कुल्लू: अंतरराष्ट्री कुल्लू दशहरा उत्सव पर जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में कारोबार करने आए व्यापारियों ने इस बार महंगे दामों पर प्लॉट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में अब व्यापारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बीते साल के दामों पर प्लॉट नहीं दिए गए तो वह अपना सामान लेकर वापस चले जाएंगे. व्यापारियों का कहना है कि एक तो उनकी पुरानी जगह को बदलकर दूसरी जगह दे दी गई है, ऊपर से यहां पर प्लॉट के अधिक दाम मांगे जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर व्यापारी ढालपुर मैदान में एकत्र हुए और उन्होंने प्रशासन से मांग रखी कि जल्द इस पर निर्णय लिया जाए.

प्लॉट के ज्यादा पैसे लेने पर उग्र हुए कारोबारी