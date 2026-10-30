प्लॉट के ज्यादा पैसे लेने पर भड़के कारोबारी, दाम नहीं घटाने पर वापस जाने की धमकी
बाहरी राज्यों से स्टॉल लगाने आए व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चार्ज नहीं घटाने पर वापस जाने की धमकी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:03 PM IST
कुल्लू: अंतरराष्ट्री कुल्लू दशहरा उत्सव पर जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में कारोबार करने आए व्यापारियों ने इस बार महंगे दामों पर प्लॉट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में अब व्यापारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बीते साल के दामों पर प्लॉट नहीं दिए गए तो वह अपना सामान लेकर वापस चले जाएंगे. व्यापारियों का कहना है कि एक तो उनकी पुरानी जगह को बदलकर दूसरी जगह दे दी गई है, ऊपर से यहां पर प्लॉट के अधिक दाम मांगे जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर व्यापारी ढालपुर मैदान में एकत्र हुए और उन्होंने प्रशासन से मांग रखी कि जल्द इस पर निर्णय लिया जाए.
प्लॉट के ज्यादा पैसे लेने पर उग्र हुए कारोबारी
ढालपुर में महंगे प्लॉट के विरोध में प्रदर्शन कर गुजरात के व्यापारी गिरधारी लाल ने बताया कि, वह पिछले 40 सालों से दशहरा उत्सव में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं. साल 2024 और 2025 में उन्हें कम दामों पर प्लॉट मिले थे लेकिन अब प्लॉट किसी एक ठेकेदार को दिए गए हैं, जो मनमाने रेट वसूल रहे हैं. 20 हजार के बदले 50 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं. ऐसे में जब उन्होंने महंगे प्लॉट का विरोध किया तो वह कह रहे हैं कि पुराने प्लॉट की पर्ची लाओ. वरना उन्हें महंगे दामों पर ही प्लॉट खरीदना होगा.
गिरधारी लाल का कहना है कि, यहां पर कुछ समय से उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है और उनके साथ गाली-गलौज भी की गई. उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह इस और जल्द से जल्द ध्यान दें. ताकि सभी व्यापारियों को कम दामों पर प्लॉट मिल सके और वह अपना कारोबार कर सकेम.
20 हजार के बदले 50 हजार रेट
वहीं, दिल्ली से आए व्यापारी तफसीर जफर ने कहा कि वह पिछले कई सालों से दशहरा उत्सव में अपनी दुकान लगा रहे हैं. लेकिन, इस बार प्लॉट के दामों में दो से तीन गुना वृद्धि की गई है जो बिल्कुल भी सही नहीं है. पहले वह जिस जगह पर व्यापार करते थे वह जगह भी अब बदल दी गई है. जिसके चलते भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है. ऐसे में प्रशासन इस ओर ध्यान दे और व्यापारियों को बीते साल के दामों पर ही प्लॉट उपलब्ध करवाया जाए.
दाम नहीं घटाने पर वापस चले जाने की धमकी
जिला कुल्लू में दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर मैदान प्रशासन के द्वारा ठेके पर दिया गया है. हर साल प्रशासन के द्वारा यह ठेकेदार को दिया जाता है और ठेकेदार के माध्यम से ही व्यापारियों को प्लॉट का आवंटन किया जाता है. व्यापारी ठेकेदार से ही प्लॉट खरीदते हैं. ऐसे में व्यापारियों का आरोप है कि अब की बार ठेकेदार के द्वारा प्लॉट के अधिक दाम मांगे जा रखे हैं.
व्यापारियों को ढालपुर मैदान में जो प्लॉट दिए जाते हैं वह दशहरा उत्सव शुरू होने से लेकर करीब 25 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद यह प्लॉट खाली कर दिए जाते हैं. हर साल प्रशासन के द्वारा यही व्यवस्था की जाती है. कुछ दुकानें प्रशासन के द्वारा बोली के आधार पर आवंटित की जाती हैं और बाकी हिस्सा ठेकेदार के माध्यम से ही व्यापारियों को दिया जाता है.
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