भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर व्यापारियों का विरोध, पुराने बाजारों पर संकट, हजारों आपत्तियों में सबसे बड़ा मुद्दा बड़ा तालाब
निर्माण संबंधी नियमों से व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका. कोटरा और बागसेवनिया समेत अन्य बाजारों के व्यापारियों ने उठाई राहत देने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:17 PM IST
भोपाल: राजधानी के विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान 2047 पर शहर में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं. कहीं पुराने बाजारों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, तो कहीं सड़क की चौड़ाई और निर्माण संबंधी नियमों से व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में कोटरा और बागसेवनिया समेत अन्य बाजारों के व्यापारियों ने राहत देने की मांग उठाई है.
वहीं बड़ा तालाब के कैचमेंट और 66 गांवों की जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर भी किसानों में नाराजगी है. ऐसे में मास्टर प्लान पर आई करीब 13,400 आपत्तियों पर सहमति बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. इन आपत्तियों और सुझावों को लेकर सोमवार को लोग हुजूर तहसील के कार्यालय पहुंचे. जहां सुनवाई चल रही थी.
45 लाख की आबादी के लिए 1,016 वर्ग किलोमीटर में भोपाल का विकास
बता दें कि भोपाल मास्टर प्लान 2047 में शहर के सुनियोजित विकास के लिए 1,016.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है. इसमें 254 गांवों को शामिल करने का प्रावधान है. ऐसे में अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भोपाल की आबादी करीब 45 लाख हो जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए आवासीय विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, ग्रीन बेल्ट और जलस्रोत संरक्षण की योजना बनाई गई है. हालांकि जमीन के उपयोग में प्रस्तावित बदलावों ने किसानों, व्यापारियों और रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है.
40 साल पुराने बागसेवनिया बाजार पर निर्माण नियमों की मार, कोटरा को स्टेट मार्केट बनाने की मांग
मास्टर प्लान के प्रावधानों को लेकर पुराने बाजारों के व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हैं. कोटरा व्यापारी संघ का कहना है कि बाजार को स्टेट मार्केट घोषित करने की मांग वर्ष 2000 और 2005 के मास्टर प्लान के समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ. वहीं बागसेवनिया व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भरत कुशवाहा ने बताया कि बाजार करीब 40 साल पुराना है. यहां 25 से 30 वर्षों से व्यापारी कारोबार कर रहे हैं. हमरी मांग है कि 12 मीटर से कम निर्माण पर रोक के बजाय 9 मीटर तक निर्माण की अनुमति दी जाए.
साढ़े सात और नौ मीटर की सड़कों पर कारोबार को मिले संरक्षण
अधिवक्ता सचिन कुमार सहगल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मास्टर प्लान में साढ़े सात और नौ मीटर चौड़ी सड़कों पर पहले से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं. इससे वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारियों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है. उनकी मांग है कि आपत्तियों के निराकरण और मास्टर प्लान के अंतिम स्वरूप की घोषणा तक व्यापारियों को राहत दी जाए. वहीं पुराने कारोबार को संरक्षण देने के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए.
13,400 आपत्तियां, बड़ा तालाब के कैचमेंट को लेकर सबसे ज्यादा विरोध
मास्टर प्लान पर करीब 13,400 आपत्तियां दर्ज हुई हैं. इनमें 3 हजार से अधिक डुप्लीकेट आपत्तियों को हटाया गया है. सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं. वहीं नीलबड़, रातीबड़ और भौरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने प्रस्तावित बदलावों पर सवाल उठाए हैं. जबकि 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट में शामिल करने का किसान विरोध कर रहे हैं.
मिसरोद में 45 मीटर सड़क का विरोध, कन्वर्जन फीस में राहत की मांग
दरअसल मिसरोद के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को हटाने की मांग भी प्रमुख आपत्तियों में शामिल है. वहीं व्यापारियों ने कन्वर्जन फीस को एकमुश्त 5 प्रतिशत तय करने और पुराने बाजारों को सीलिंग की कार्रवाई से राहत देने की मांग की है.