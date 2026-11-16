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भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर व्यापारियों का विरोध, पुराने बाजारों पर संकट, हजारों आपत्तियों में सबसे बड़ा मुद्दा बड़ा तालाब

भोपाल मास्टर प्लान को लेकर व्यापारियों का विरोध ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान 2047 पर शहर में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं. कहीं पुराने बाजारों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, तो कहीं सड़क की चौड़ाई और निर्माण संबंधी नियमों से व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में कोटरा और बागसेवनिया समेत अन्य बाजारों के व्यापारियों ने राहत देने की मांग उठाई है.

वहीं बड़ा तालाब के कैचमेंट और 66 गांवों की जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर भी किसानों में नाराजगी है. ऐसे में मास्टर प्लान पर आई करीब 13,400 आपत्तियों पर सहमति बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. इन आपत्तियों और सुझावों को लेकर सोमवार को लोग हुजूर तहसील के कार्यालय पहुंचे. जहां सुनवाई चल रही थी.

भोपाल मास्टर प्लान 2047 का व्यापारी कर रहे विरोध (ETV Bharat) 45 लाख की आबादी के लिए 1,016 वर्ग किलोमीटर में भोपाल का विकास बता दें कि भोपाल मास्टर प्लान 2047 में शहर के सुनियोजित विकास के लिए 1,016.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है. इसमें 254 गांवों को शामिल करने का प्रावधान है. ऐसे में अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भोपाल की आबादी करीब 45 लाख हो जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए आवासीय विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, ग्रीन बेल्ट और जलस्रोत संरक्षण की योजना बनाई गई है. हालांकि जमीन के उपयोग में प्रस्तावित बदलावों ने किसानों, व्यापारियों और रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है. भोपाल मास्टर प्लान 2047 को लेकर व्यापारियों का विरोध (ETV Bharat) 40 साल पुराने बागसेवनिया बाजार पर निर्माण नियमों की मार, कोटरा को स्टेट मार्केट बनाने की मांग मास्टर प्लान के प्रावधानों को लेकर पुराने बाजारों के व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हैं. कोटरा व्यापारी संघ का कहना है कि बाजार को स्टेट मार्केट घोषित करने की मांग वर्ष 2000 और 2005 के मास्टर प्लान के समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ. वहीं बागसेवनिया व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भरत कुशवाहा ने बताया कि बाजार करीब 40 साल पुराना है. यहां 25 से 30 वर्षों से व्यापारी कारोबार कर रहे हैं. हमरी मांग है कि 12 मीटर से कम निर्माण पर रोक के बजाय 9 मीटर तक निर्माण की अनुमति दी जाए. भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार, मिक्स लैंड यूज से लेकर ग्रोथ कॉरिडोर तक जानें प्रस्ताव में क्या-क्या?