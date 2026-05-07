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शामली में जलजमाव की समस्या से व्यापारी परेशान, धरने पर बैठे

दुकानों के आगे पानी भरने से परेशान दुकानदारों का नगरपालिका के खिलाफ धरना-प्रदर्शन.

नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन
नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 4:40 PM IST

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शामली: नगरपालिका पर अतिक्रमण कर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठप करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को दर्जनों दुकानदारों ने धरना दिया. दुकानों के आगे भरे पानी से परेशान दुकानदार नगरपालिका पहुंचे और अतिक्रमण हटाओ, नाली बनाओ के नारे के साथ धरने पर बैठ गए.

दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नालियों को बंद किए जाने के कारण सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, इससे व्यापार पूरी तरह प्रभावित है और ग्राहकों को भी आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

शामली में नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का हड़ताल (Photo credit: ETV Bharat)

व्यापारियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. बरसात हो या सामान्य दिन, दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा रहने से बदबू फैलती है और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है. जलभराव के कारण ग्राहकों ने दुकानों पर आना कम कर दिया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है.

पीड़ित दूकानदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि महीनों से हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. अब जब पानी हमारी दुकानों के अंदर घुसने लगा है तो हमारे पास धरने पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. जब तक नाली नहीं खुलेगी, हम यहां से नहीं उठेंगे.

इस मामले पर जब नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाली अवरुद्ध का मामला सामने आया था, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्काल नाली का निर्माण शुरू कर दिया गया है. सड़क पर जो माल डाला गया था, उसको बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है और नाली का निर्माण कराया जा रहा है. अब अगर काम शुरू होने के बाद भी लोग नगर पालिका के पास धरने पर बैठे हैं तो यह राजनीति से प्रेरित मामला है.

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