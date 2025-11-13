ETV Bharat / state

वाराणसी में दाल मंडी के व्यापारियों को डीएम का ऑफर मंजूर नहीं, बोले- हमारी रोजी-रोटी छीन रहा प्रशासन

वाराणसी : दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को डीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की. प्रशासन ने व्यापारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने और दुकान खरीदने की बात कही. इस पर व्यापारी तैयार नहीं हुए और बैठक बेनतीजा रही.

व्यापारियों ने बताया, प्रशासन हमें शहर से बाहर लोहता और राजातालाब में शिफ्ट करने की बात कह रहा है. प्रशासन व्यापारियों को दुकान बेचेगा. जबकि हमारी मांग है कि बाजार शहर के बाहर नहीं, बल्कि शहर के अंदर बेनियाबाद क्षेत्र में बने. यहां नगर निगम की जमीन खाली है.

मामले में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का कहना था कि वह नगर निगम से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते. फिलहाल व्यापारियों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला. व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी रोजी-रोटी छीन रहा है. उन्हें बसाने की कोई तैयारी नहीं की जा रही.

व्यापारी दीपक अग्रवाल ने बताया, जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किराएदारों के लिए कोई प्लान नहीं है. सिर्फ मकान मालिकों को ही मुआवजा मिलेगा. हमने लाखों रुपए पगड़ी देकर दुकान ली है. असली पैसा तो मकान मालिकों को मिल रहा है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं. हमारी रोजी-रोटी भी चली जाएगी.

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया, हमारे पास किराएदारों को लेकर फिलहाल कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, जिसमें उनको मुआवजा मिले. हम सिर्फ मकान मालिकों को मुआवजा देंगे, बाकी जब कोई नियमों में बदलाव होगा तो देखा जाएगा. व्यापारियों को अपने कागज देने और सर्वे के काम को करने के लिए आगे आना चाहिए.