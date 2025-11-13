ETV Bharat / state

वाराणसी में दाल मंडी के व्यापारियों को डीएम का ऑफर मंजूर नहीं, बोले- हमारी रोजी-रोटी छीन रहा प्रशासन

डीएम ने व्यापारियों को लोहता और राजातालाब में शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन व्यापारी नहीं मानें. उन्होंने मुआवजे की भी मांग की.

डीएम के साथ व्यापारियों की बैठक रही बेनतीजा.
डीएम के साथ व्यापारियों की बैठक रही बेनतीजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
November 13, 2025

वाराणसी : दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को डीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की. प्रशासन ने व्यापारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने और दुकान खरीदने की बात कही. इस पर व्यापारी तैयार नहीं हुए और बैठक बेनतीजा रही.

व्यापारियों ने बताया, प्रशासन हमें शहर से बाहर लोहता और राजातालाब में शिफ्ट करने की बात कह रहा है. प्रशासन व्यापारियों को दुकान बेचेगा. जबकि हमारी मांग है कि बाजार शहर के बाहर नहीं, बल्कि शहर के अंदर बेनियाबाद क्षेत्र में बने. यहां नगर निगम की जमीन खाली है.

मामले में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का कहना था कि वह नगर निगम से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते. फिलहाल व्यापारियों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला. व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी रोजी-रोटी छीन रहा है. उन्हें बसाने की कोई तैयारी नहीं की जा रही.

व्यापारी दीपक अग्रवाल ने बताया, जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किराएदारों के लिए कोई प्लान नहीं है. सिर्फ मकान मालिकों को ही मुआवजा मिलेगा. हमने लाखों रुपए पगड़ी देकर दुकान ली है. असली पैसा तो मकान मालिकों को मिल रहा है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं. हमारी रोजी-रोटी भी चली जाएगी.

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया, हमारे पास किराएदारों को लेकर फिलहाल कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, जिसमें उनको मुआवजा मिले. हम सिर्फ मकान मालिकों को मुआवजा देंगे, बाकी जब कोई नियमों में बदलाव होगा तो देखा जाएगा. व्यापारियों को अपने कागज देने और सर्वे के काम को करने के लिए आगे आना चाहिए.

केके सिंह ने बताया, अब तक पांच मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो गई है. तीन को तोड़ दिया गया और दो पर जल्द कार्रवाई होगी. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नगर निगम के साथ मिलकर मकान का सर्वे किया, जिसमें चार मकान अवैध मिले हैं. इन्हें गिराने के लिए मुनादी भी कराई गई है. फिलहाल, व्यापारियों के विरोध को देखते हुए चार दिनों से कार्रवाई रुकी हुई है.

बता दें, दाल मंडी में 17.4 मीटर सड़क को चौड़ा करना है. इसके लिए 8.2 मीटर दोनों तरफ की जमीन अधिग्रहण करनी है. 187 मकान को चिन्हित कर मुआवजा दिया जाना था, लेकिन सर्वे में कई मकान अवैध मिले. बुलडोजर मकानों को गिराने पहुंचा तो व्यापारियों ने विरोध कर दिया. वहीं समाजवादी पार्टी से चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी काम बंद करने का अल्टीमेटम दिया है.

सांसद का कहना है कि अगर व्यापारियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने की अपील की गई है.

