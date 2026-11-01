व्यापारियों को राजनीतिक भीड़ नहीं, त्योहारों में ग्राहकों की भीड़ चाहिए: कैट की राहुल गांधी को खरी-खरी
दिवाली, छठ और भाईदूज जैसे बड़े त्योहारों के दौरान देशभर से लाखों ग्राहक दिल्ली के बाजारों में आते हैं.
Published : November 1, 2026 at 2:04 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा रामलीला मार्च के दौरान दिल्ली आ रहे लोगों से स्थानीय दुकानों पर खरीदारी करने की अपील पर 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि दिल्ली के व्यापारियों को रैली में आने वाली भीड़ की नहीं, बल्कि त्योहारों के सीजन में बाजारों में आने वाले वास्तविक ग्राहकों की जरूरत है.
राहुल गांधी की अपील पर तीखा हमला बोलते हुए खंडेलवाल ने स्पष्ट कहा, “राहुल गांधी जी, दिल्ली के व्यापारियों की रोजी-रोटी कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है. पहले मार्च और रैलियों के जरिए बाजारों का रास्ता बाधित करना और फिर रैली में आए लोगों से खरीदारी कराने का उपदेश देना व्यापारियों की वास्तविक पीड़ा का समाधान नहीं हो सकता.”
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त्योहारों में ग्राहकों की भीड़ चाहिए
कैट महामंत्री ने कहा कि व्यापार केवल कुछ लोगों की प्रतीकात्मक खरीदारी से नहीं चलता. कारोबार को सुचारु रूप से चलाने के लिए बाजारों तक ग्राहकों की निर्बाध पहुंच, माल की आपूर्ति, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट और सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों का चालू रहना बेहद जरूरी है. दिवाली, छठ और भाईदूज जैसे बड़े त्योहारों के दौरान देशभर से लाखों ग्राहक दिल्ली के बाजारों में आते हैं. यह समय व्यापारियों के लिए पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर होता है.
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का पूरा सम्मान करता
ऐसे समय में यदि मार्च या रैलियों के कारण यातायात प्रभावित होता है या सड़कों पर जाम लगता है, तो इसका सीधा नुकसान दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, परिवहन से जुड़े लोगों और उनसे जुड़े लाखों परिवारों की आजीविका पर पड़ता है. कैट ने स्पष्ट किया कि संगठन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता है. हालांकि, यदि उद्देश्य लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराना ही है, तो इसके लिए दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान चुने जाने चाहिए, ताकि मुख्य बाजारों, व्यावसायिक गतिविधियों और सामान्य जनजीवन पर इसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े.
खंडेलवाल ने राहुल गांधी से व्यापारियों की आजीविका के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली के व्यापारी किसी की दया या रहमों-करम पर व्यापार नहीं करते. उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को भाषण नहीं, सुचारु बाजार चाहिए; राजनीतिक भीड़ नहीं, खरीदारी करने वाले ग्राहक चाहिए; और नुकसान की भरपाई के आश्वासन के बजाय नुकसान से बचाने वाली मजबूत व्यवस्था चाहिए.
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