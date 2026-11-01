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व्यापारियों को राजनीतिक भीड़ नहीं, त्योहारों में ग्राहकों की भीड़ चाहिए: कैट की राहुल गांधी को खरी-खरी

दिल्ली का व्यापार ( File Photo )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा रामलीला मार्च के दौरान दिल्ली आ रहे लोगों से स्थानीय दुकानों पर खरीदारी करने की अपील पर 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि दिल्ली के व्यापारियों को रैली में आने वाली भीड़ की नहीं, बल्कि त्योहारों के सीजन में बाजारों में आने वाले वास्तविक ग्राहकों की जरूरत है.