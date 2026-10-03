ETV Bharat / state

केदारनाथ धाम में दुकानदारों का फूटा आक्रोश, हेलीपैड पर दिया धरना, हेलीकॉप्टर सेवा हुई प्रभावित

केदारनाथ धाम में शनिवार को पुलिस और व्यापारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान व्यापारियों ने हेलीपैड पर धरना भी दिया.

kedarnath
केदारनाथ धाम में दुकानदारों का फूटा आक्रोश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में मंदिर मार्ग पर संचालित अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बाद व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया. शनिवार को प्रशासन और पुलिस की निगरानी में दुकानों को हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी हेलीपैड पहुंचे और धरने पर बैठ गए.

व्यापारियों के हेलीपैड पर धरना देने से प्रशासन के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती बढ़ गई. व्यापारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अस्थायी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं. यात्रा सीजन के दौरान इन्हीं दुकानों से होने वाली आय उनके परिवारों के भरण-पोषण का प्रमुख जरिया है. दुकानों को हटाए जाने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

केदारनाथ धाम में दुकानदारों का फूटा आक्रोश (ETV Bharat)

बताया गया कि शनिवार को प्रशासन की टीम मंदिर मार्ग पर पहुंची और अस्थायी दुकानें संचालित कर रहे व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी हेलीपैड पहुंच गए और वहीं धरना शुरू कर दिया.

व्यापारियों ने दुकानें हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगों पर बातचीत की मांग की. मामले को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. इससे धाम में दुकानें हटाने का मामला अब विवाद का रूप लेता दिखाई दे रहा है.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण के कारण तीर्थ यात्रियों के आवागमन में परेशानी हो रही है. साथ ही अतिक्रमण के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में भी दिक्कतें आती हैं. उन्होंने कहा कि व्यापारियों को स्थिति से अवगत कराते हुए समझाने का प्रयास किया जा रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

ADMINISTRATIVE ACTION KEDARNATH
KEDARNATH DHAM
केदारनाथ धाम
केदारनाथ हेलीपैड पर धरना
KEDARNATH TRADERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.