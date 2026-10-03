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केदारनाथ धाम में दुकानदारों का फूटा आक्रोश, हेलीपैड पर दिया धरना, हेलीकॉप्टर सेवा हुई प्रभावित

केदारनाथ धाम में दुकानदारों का फूटा आक्रोश ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में मंदिर मार्ग पर संचालित अस्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई के बाद व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया. शनिवार को प्रशासन और पुलिस की निगरानी में दुकानों को हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी हेलीपैड पहुंचे और धरने पर बैठ गए.