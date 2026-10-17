पिंकसिटी के परकोटे में वन-वे का विरोध, बंद रखे बाजार...तर्क-दीपावली पर कारोबार होगा बाधित
ट्रैफिक पुलिस ने जयपुर के सुभाष चौक, चांदी की टकसाल एवं हवामहल क्षेत्र में वन वे किया. इससे व्यापार और पर्यटन को नुकसान की आशंका.
Published : October 17, 2026 at 6:58 PM IST
जयपुर: त्यौहारी सीजन के चलते यातायात पुलिस ने राजधानी के परकोटे में सुभाष चौक, चांदी की टकसाल एवं हवामहल क्षेत्र में वन-वे ट्रैफिक करने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में संबंधित बाजारों से जुड़े व्यापारी शनिवार को सड़कों पर उतर आए. व्यापारियों ने ट्रैफिक वन वे करने का विरोध करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए.
जयपुर के परकोटा क्षेत्र के व्यापारियों का कहना था कि यातायात मार्ग में बदलाव के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई. इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है. त्योहारी सीजन में बिक्री घटने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ेगी. सुभाष चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि बिना व्यापारियों से बातचीत कर पुलिस ने यह व्यवस्था लागू की. दीपावली का त्यौहार निकट है. ऐसे आदेश जारी होंगे तो व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा.
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व्यापार के साथ पर्यटन पर बुरा असर: व्यापारियों ने इस संबंध में ट्रैफिक डीसीपी को ज्ञापन देने की तैयारी कर ली. व्यापारियों का कहना था, सुभाष चौक से हवामहल की ओर जाने वाले मार्ग पर वन-वे व्यवस्था लागू करने से बाजार तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया. इससे स्थानीय ग्राहकों के साथ पर्यटकों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है.
बंद को लेकर एकराय नहीं व्यापारी: जयपुर व्यापार महासंघ के महासचिव सुरेश सैनी ने कहा कि दीपावली पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी जयपुर आते हैं. ऐसे में यदि ट्रैफिक वन-वे किया तो व्यापार पर असर पड़ेगा. सैनी ने कहा कि पुलिस कभी सड़क पर कट बंद कर देती है तो कभी वन-वे कर देती है. इससे व्यापार पर काफी असर पड़ता है. इसके बाद व्यापारियों ने यह कदम उठाया है. हालांकि सभी व्यापारियों में प्रतिष्ठान बंद रखने को लेकर एकराय नहीं दिखे. पुराना आमेर रोड से हवामहल तक के कुछ बाजारों में दुकानें बंद रही तो कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे.
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विरोध में टूरिस्ट गाइड्स भी :जयपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने भी व्यापारियों के विरोध को अपना समर्थन दिया. एसोसिएशन ने कहा कि वन-वे व्यवस्था लागू करने से पहले संबंधित पक्षों से चर्चा की जानी चाहिए थी. जयपुर आने वाले पर्यटकों को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. व्यापार मंडलों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि वन-वे व्यवस्था से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे.
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