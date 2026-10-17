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पिंकसिटी के परकोटे में वन-वे का विरोध, बंद रखे बाजार...तर्क-दीपावली पर कारोबार होगा बाधित

परकोटा क्षेत्र में विरोध जताते व्यापारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: त्यौहारी सीजन के चलते यातायात पुलिस ने राजधानी के परकोटे में सुभाष चौक, चांदी की टकसाल एवं हवामहल क्षेत्र में वन-वे ट्रैफिक करने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में संबंधित बाजारों से जुड़े व्यापारी शनिवार को सड़कों पर उतर आए. व्यापारियों ने ट्रैफिक वन वे करने का विरोध करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए.

जयपुर के परकोटा क्षेत्र के व्यापारियों का कहना था कि यातायात मार्ग में बदलाव के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई. इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है. त्योहारी सीजन में बिक्री घटने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ेगी. सुभाष चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि बिना व्यापारियों से बातचीत कर पुलिस ने यह व्यवस्था लागू की. दीपावली का त्यौहार निकट है. ऐसे आदेश जारी होंगे तो व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा.