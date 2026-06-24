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सिरसा में सड़क की दुर्दशा के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, स्ट्रॉम वाटर की पाइप लाइन बिछाने में लेटलतीफी से बढ़ी परेशानी

नगर परिषद सिरसा द्वारा शहर में स्ट्रॉम वॉटर की पाइप लाइन डालने के काम में लेटलतीफी के कारण आम लोग परेशान हैं.

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सिरसा में सड़क की दुर्दशा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
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सिरसा: शहर में इन दिनों नगर परिषद द्वारा डाली जा रही स्ट्रॉम वॉटर पाइपलाइन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है. शहर की कई प्रमुख सड़कें खोदी जा चुकी हैं, लेकिन कार्य की धीमी गति के कारण आमजन और व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी समस्या को लेकर रोड़ी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग एकत्रित हुए और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर नगर परिषद चेयरमैन शांति स्वरूप और हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान हीरा लाल शर्मा मौके पर पहुंचे.

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स्ट्रॉम वाटर की पाइप लाइन बिछाने में लेटलतीफी (ETV Bharat)

खोद कर छोड़ दी गई हैं सड़केंः सिरसा शहर में चल रहे स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन कार्य की गति बेहद धीमी होने के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों पर सड़कें लंबे समय से टूटी हुई पड़ी हैं, जिससे वाहन चालकों, दुकानदारों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है.

सिरसा में सड़क की दुर्दशा के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश (ETV Bharat)

बदहाल सड़कों के कारण व्यापार प्रभावितः शहर के व्यस्ततम बाजारों में शामिल रोड़ी बाजार में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है. बाजार की सड़कों की खुदाई के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है. दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक बाजार तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है. धूल-मिट्टी और टूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. इन्हीं समस्याओं को लेकर रोड़ी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग एकत्रित हुए और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि यदि विकास कार्य किए जा रहे हैं तो उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाना चाहिए. अधूरे पड़े कार्यों के कारण शहरवासियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए रखी गई पाइपें (ETV Bharat)
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स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

खोदी गई सड़कों को जल्द ठीक करने मांगः मौके पर हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान हीरा लाल शर्मा भी अपनी टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि "विकास कार्यों का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना होता है, लेकिन यदि कार्य लंबे समय तक अधूरा रहे तो यही विकास लोगों के लिए परेशानी बन जाता है." व्यापारियों ने मांग की कि पाइपलाइन डालने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए और जिन सड़कों की खुदाई की गई है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए.

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सिरसा में सड़क का हाल (ETV Bharat)
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सड़क का हाल (ETV Bharat)

जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जायेगा पूराः सूचना मिलने के बाद नगर परिषद चेयरमैन शांति स्वरूप मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया. चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की और जल्द से जल्द कार्य पूरा करवाने का आश्वासन दिया. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कार्य में तेजी लाई जाएगी और संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए. उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों में जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

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सड़क की दुर्दशा के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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स्ट्रॉम वाटर की पाइप लाइन बिछाने में देरी के कारण आक्रोश (ETV Bharat)

शहरवासियों को कब मिलेगी राहत: फिलहाल शहरवासी और व्यापारी यही उम्मीद कर रहे हैं कि नगर परिषद अपने आश्वासन पर जल्द अमल करेगी और लंबे समय से चली आ रही इस परेशानी से उन्हें राहत मिलेगी. अब देखना होगा कि स्ट्रॉम वॉटर पाइपलाइन का यह कार्य कब तक पूरा होता है और शहरवासियों को कब तक राहत मिल पाती है.

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