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अपर बाजार में निगम कार्रवाई के खिलाफ कारोबारियों का विरोध, आधे दिन बंद रहीं दुकानें

रांची के अपर बाजार में रांची नगर निगम की कार्रवाई पर व्यापारियों में आक्रोश है, उनका कहना है कि कार्रवाई से पहले संवाद जरूरी है.

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रांची नगर निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:55 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में रांची नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला. नगर निगम द्वारा बिना स्वीकृत भवन नक्शा, पार्किंग व्यवस्था के अभाव और कथित अवैध निर्माण को लेकर लगातार नोटिस जारी किए जाने के विरोध में व्यवसायियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक अपनी-अपनी दुकानें बंद रखीं. व्यापारियों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए इस तरह की कार्रवाई से सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा.

अतिक्रमण हटाने की तैयारी

नगर निगम ने हाल के दिनों में कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था. जिन प्रतिष्ठानों में स्वीकृत भवन योजना, पर्याप्त पार्किंग या अन्य आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया जा रहा है, उनके विरुद्ध ट्रेड लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके अलावा अपर बाजार और हरमू रोड स्थित श्रीराम जानकी मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की तैयारी भी की जा रही है.

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व्यापारियों ने आक्रोश में अपनी दुकानें बंद रखीं (Etv Bharat)

कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों से संवाद करना चाहिएः व्यवसायी दिनेश मांसारिया

इसी कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक बंद का आयोजन किया. व्यवसायी दिनेश मांसारिया ने कहा कि नगर निगम लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. उनका कहना है कि वर्षों से व्यवसाय कर रहे लोगों को अचानक दुकान बंद करने का आदेश देना उचित नहीं है. यदि कोई कार्रवाई करनी है तो पहले व्यापारियों से संवाद कर समाधान निकाला जाना चाहिए.

मूलभूत समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं हैः व्यवसायी विनोद राजगढ़िया

वहीं व्यवसायी विनोद राजगढ़िया ने कहा कि अपर बाजार में आए दिन भीषण जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन उसे दूर करने के लिए नगर निगम की ओर से ठोस पहल नहीं की जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी निगम की टीम आती है तो केवल अतिक्रमण हटाने या नोटिस देने की कार्रवाई करती है, जबकि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता.

शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुगम बनाना मकसदः डिप्टी मेयर, रांची नगर निगम

दूसरी ओर, रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा कि निगम का उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और सुगम बनाना है. उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायियों से बातचीत के बाद ही आगे का प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा. निगम व्यापारियों की बात भी सुनेगा और नियमों के अनुरूप समाधान निकालने का प्रयास करेगा.

नियमानुसार कार्रवाई जरूरी हैः रांची नगर निगम

नगर निगम का कहना है कि शहर के पुराने और घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित निर्माण, पार्किंग की कमी और अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है. ऐसे में नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक है. हालांकि व्यापारियों का आग्रह है कि किसी भी कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त समय और उचित विकल्प उपलब्ध कराया जाए, ताकि कारोबार और लोगों की आजीविका प्रभावित न हो. अब सभी की नजर निगम और व्यापारियों के बीच होने वाली अगली वार्ता पर टिकी है.

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