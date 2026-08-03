ETV Bharat / state

अपर बाजार में निगम कार्रवाई के खिलाफ कारोबारियों का विरोध, आधे दिन बंद रहीं दुकानें

रांची: राजधानी रांची के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में रांची नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला. नगर निगम द्वारा बिना स्वीकृत भवन नक्शा, पार्किंग व्यवस्था के अभाव और कथित अवैध निर्माण को लेकर लगातार नोटिस जारी किए जाने के विरोध में व्यवसायियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक अपनी-अपनी दुकानें बंद रखीं. व्यापारियों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए इस तरह की कार्रवाई से सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा.

अतिक्रमण हटाने की तैयारी

नगर निगम ने हाल के दिनों में कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था. जिन प्रतिष्ठानों में स्वीकृत भवन योजना, पर्याप्त पार्किंग या अन्य आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया जा रहा है, उनके विरुद्ध ट्रेड लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके अलावा अपर बाजार और हरमू रोड स्थित श्रीराम जानकी मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की तैयारी भी की जा रही है.

व्यापारियों ने आक्रोश में अपनी दुकानें बंद रखीं (Etv Bharat)

कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों से संवाद करना चाहिएः व्यवसायी दिनेश मांसारिया

इसी कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक बंद का आयोजन किया. व्यवसायी दिनेश मांसारिया ने कहा कि नगर निगम लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. उनका कहना है कि वर्षों से व्यवसाय कर रहे लोगों को अचानक दुकान बंद करने का आदेश देना उचित नहीं है. यदि कोई कार्रवाई करनी है तो पहले व्यापारियों से संवाद कर समाधान निकाला जाना चाहिए.

मूलभूत समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं हैः व्यवसायी विनोद राजगढ़िया

वहीं व्यवसायी विनोद राजगढ़िया ने कहा कि अपर बाजार में आए दिन भीषण जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन उसे दूर करने के लिए नगर निगम की ओर से ठोस पहल नहीं की जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी निगम की टीम आती है तो केवल अतिक्रमण हटाने या नोटिस देने की कार्रवाई करती है, जबकि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता.