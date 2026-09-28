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सड़क पर जानलेवा गड्ढों से परेशान व्यापारियों ने ढोल-मंजीरा बजा किया प्रदर्शन, सांसद ने अफसरों को लगाई फटकार

कानपुर : किदवई नगर चौराहे से 40 दुकान मोड़ की ओर जाने वाली सड़क राहगीरों के लिए सड़क नहीं, बल्कि हादसों का टापू बनती जा रही है. बारिश के बाद हुए जलभराव और जल निगम की लापरवाही ने इस मार्ग को जानलेवा गड्ढों में तब्दील कर दिया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं. इसी को लेकर सोमवार को व्यापारियों ने अनोखा विरोध जताया है. भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर घायल लोगों के साथ ढोलक-मंजीरा बजाकर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है.

ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि पिछले दो दिनों में 10 से 15 बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं. बीते दिन एक ई-रिक्शा भी गड्ढे के कारण पलट गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते संभाला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि किदवई नगर 40 दुकान मोड़ पर कुछ महीने पहले काम हुआ था. इसके बाद से ही सड़क की हालत खराब थी, लेकिन हाल ही में हुई दो दिनों की बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. जलभराव के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं.

सांसद ने 15 अक्टूबर तक सड़कें और नालियां दुरुस्त करने के आश्वासन पर ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि सांसद जी का सड़क पर उतरकर निरीक्षण करना अच्छी पहल है. उन्होंने मांग की है कि सांसद, महापौर और स्थानीय विधायकों को ऐसे संवेदनशील इलाकों में खुद आकर धरातलीय स्थिति देखनी चाहिए. किदवई नगर 40 दुकान मोड़ जैसे हादसों वाले स्पॉट्स पर तुरंत प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य शुरू कराया जाना चाहिए.



व्यापारियों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

व्यापारियों ने दी चेतावनी

ज्ञानेश मिश्रा ने नगर निगम, जल निगम और जल संस्थान की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही जल संस्थान और नगर निगम को ज्ञापन सौंपेंगे. अगर अगले 3 दिनों के भीतर जल निकासी की व्यवस्था और इन खतरनाक गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई, तो उग्र प्रदर्शन और किदवई नगर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा.

निरीक्षण करने पहुंचे सांसद (Photo Credit; ETV Bharat)

सांसद ने भी जताई नाराजगी, दी सख्त चेतावनी

इधर कानपुर में विकास कार्यों में हो रही देरी, खराब गुणवत्ता और जगह-जगह खुदी सड़कों को लेकर सांसद रमेश अवस्थी का भी गुस्सा फूट पड़ा है. शहर में जारी निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सांसद ने अफसरों की कार्यशैली पर जमकर क्लास लगाई. उन्होंने अधिकारियों को साफ लहजे में चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर 10 से 5 बजे की ड्यूटी का रवैया अब नहीं चलेगा. सांसद ने काम में सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया है. साथ ही कहा है कि अगली बार सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी.

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