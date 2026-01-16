ETV Bharat / state

वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर किया विरोध, बोले- प्रशासन मकानों को कर रहा अवैध घोषित

वहीं व्यापारी अब विवादित मकान और स्टे वाले मकानों पर होर्डिंग लगाकर अपना विरोध दर्ज करना शुरू किया है. व्यापारी शकील अहमद ने कहा कि व्यापारी आखिर जाएगा कहां. उनके लिए कोई विकल्प की व्यवस्था भी नहीं की गई है. दुकानों को तोड़ने के बाद कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है. सिर्फ मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है. दुकानदारों का सारा माल डंप पड़ा है. लगन का सीजन होने के बाद भी दुकानदार अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं.

वाराणसी : दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का व्यापारियों ने विरोध किया है. मकानों को अवैध घोषित करने के साथ ही गिराए जाने की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को मंडी की दुकानों को बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया. व्यापारियों का कहना है कि अवैध घोषित किए गए मकान सहित कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं, जिस पर कोर्ट का स्टे है. आदेश की कॉपी दिखाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मकान को गिराने की कार्रवाई की जा रही है.

50 मकानों की भी नहीं हो पाई रजिस्ट्री : उन्होंने कहा, 187 मकानों को तोड़ना है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री 50 मकान की भी नहीं हो पाई है. लेकिन प्रशासन ने पूरे दालमंडी क्षेत्र में ऐसा माहौल बना दिया है. जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हैं. बिना पूछे मकान को गिरा दिया जा रहा है. विरोध करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में व्यापारियों के सामने बड़ा संकट है. इसलिए आज व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके तालाबंदी के साथ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया है.

दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ी जा रहीं अवैध दुकानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

तारों के जंजाल ने रोका काम : फिलहाल आज दालमंडी में बचे हुए मकानों को गिराया जा रहा है. 11 भवनों की रजिस्ट्री के बाद इस पर कब्जा हो चुका है और मकान दुकान खाली करने के बाद उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन रोकना पड़ा है, क्योंकि यहां तारों का जंजाल बहुत ज्यादा है. फिलहाल माना जा रहा है कि शनिवार या सोमवार से एक बार फिर से दालमंडी में एक्शन तेज हो सकता है.

दालमंडी में व्यापारियों ने लगाए पोस्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)

22 मकानों का नक्शा पास नहीं : वाराणसी विकास प्राधिकरण अवैध मकान पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. जिसे लेकर एक दिन पहले यहां पर मुनादी करवा दी गई है. जोनल अधिकारी रविंद्र प्रकाश का कहना है कि अभी तक की जांच में 22 मकान ऐसे मिले हैं जिनका मानचित्र पास नहीं है और इनका निर्माण किया गया है. ऐसे मकानों को नोटिस जारी करके इनको गिराए जाने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मकान अवैध हैं.

