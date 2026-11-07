बारां में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, विरोध में उतरे व्यापारी...फूड सेफ्टी ऑफिसर को हटाया
व्यापारियों ने फूड सेफ्टी अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया. अधिकारी ने कहा, व्यापारी नहीं चाहते कि मिलावट रूके.
Published : November 7, 2026 at 2:01 PM IST
बारां: दीपावली सीजन में मिठाइयों में मिलावट के संदेह पर कार्रवाई के बीच बारां में व्यापारियों ने फूड सेफ्टी अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगा हंगामा किया. व्यापारी कार्रवाई के विरोध में उतरे एवं प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया. व्यापारियों का आरोप है कि सैंपल लेने की जगह डरा धमकाकर पैसे मांगे जा रहे हैं. फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए. विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की. कारोबारी बोले, किराना और मिठाई के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है. इसके पहले जिला कलेक्टर से भी मिलकर आए थे. वहां भी उनकी सहमति नहीं बन पाई. हालांकि बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल तगाया को बारां से हटा दिया. इसके आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां ने जारी किए.
बारां जिले के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीताराम वर्मा ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल तगाया कार्य व्यवस्था के तहत बारां में लगे थे. उच्च अधिकारियों के आदेश पर उन्हें रिलीव कर दिया है. वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तगाया ने बताया कि दीपावली पर विशेष अभियान के तहत ही नमूने लिए जा रहे थे. उन पर लगाए आरोप झूठे हैं. मिलावट रोकने का प्रयास कर रहे थे और सहयोग करने की जगह व्यापारी एकजुट होकर आरोप लगा रहे हैं. तीन दिन पहले बारां में परचूनी की दुकान पर कार्रवाई करने गया. व्यापार संघ अध्यक्ष योगेश कुमार बाटा का फोन आया कि पूरे जिले में कार्रवाई करें, केवल बारां शहर को छोड़ दें. हमने सरकार के अभियान का हवाला दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे. पहले भी दो से तीन फूड सेफ्टी अधिकारियों को हंगामा कर एपीओ करा चुके हैं. ये लोग नहीं चाहते कि मिलावट रूके.
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व्यापार संघ का आरोप: बारां व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार बाटा ने बताया कि शुक्रवार को सभी व्यापारी कलेक्टर बालमुकुंद असावा से मिलने गए थे. उन्हें शिकायत थी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल तगाया अधिकारियों के नाम से अवैध वसूली कर रहे है. इसमें कलेक्टर, फूड सेफ्टी कमिश्नर, सीएमएचओ व शेष अन्य अधिकारियों के नाम से भी पैसे मांगे जा रहे हैं. कार्रवाई की जगह केवल पैसे मांग रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि आपको सैंपल लेने हैं तो लीजिए व जांच कराइए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे.
अतिरिक्त चार्ज था: भामाशाह मंडी के क वर्ग व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष लश्करी ने आरोप लगाया कि जिले भर के व्यापारियों से 5 हजार से एक लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है. कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने हमारी बात नहीं मानी. इसके बाद सभी व्यापारी आ गए और प्रताप चौक पर नारेबाजी की. बारां बंद का निर्णय भी लिया. हालांकि कुछ देर बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर बारां सीएमएचओ ने बाबूलाल तगाया को हटा दिया. उनके पास बारां का अतिरिक्त चार्ज था. उन्हें करौली के लिए रिलीव कर दिया है.
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