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बारां में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, विरोध में उतरे व्यापारी...फूड सेफ्टी ऑफिसर को हटाया

बारां के प्रताप चौक पर प्रदर्शन करते व्यापारी ( ETV Bharat Baran )

बारां: दीपावली सीजन में मिठाइयों में मिलावट के संदेह पर कार्रवाई के बीच बारां में व्यापारियों ने फूड सेफ्टी अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगा हंगामा किया. व्यापारी कार्रवाई के विरोध में उतरे एवं प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया. व्यापारियों का आरोप है कि सैंपल लेने की जगह डरा धमकाकर पैसे मांगे जा रहे हैं. फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए. विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की. कारोबारी बोले, किराना और मिठाई के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है. इसके पहले जिला कलेक्टर से भी मिलकर आए थे. वहां भी उनकी सहमति नहीं बन पाई. हालांकि बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल तगाया को बारां से हटा दिया. इसके आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां ने जारी किए.