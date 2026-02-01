ETV Bharat / state

अंबाला कपड़ा मार्केट में जलजमाव, गंदगी और जाम से व्यापारी परेशान, ग्राहक हो रहे दूर, कारोबार हो रहा चौपट

अंबाला कपड़ा मार्केट में गंदगी के ढेर: मार्केट में एक दिन अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो कई दिन तक कीचड़ रहता है जिसके कारण लोग खरीदारी करने से बचते हैं. कपड़ा व्यापारियों ने प्रशासन से पानी निकासी का उचित प्रबंध और सफाई व्यवस्था को ठीक करने की लगातार मांग कर रहे हैं. बाजार तंग होने के कारण भी हर रोज बाजार में जाम की स्थिति रहती है.

अंबालाः हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र में स्थित अंबाला का कपड़ा मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है. यहां पर हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब और हिमाचल से भी लोग खरीदारी करने आते हैं. इस मार्केट में जरा सी बरसात के अंदर पानी भर जाता है जिससे कपड़ा व्यापारियों को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है. दूसरी और खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.

कई दिनों तक मार्केट में जमा रहता है गंदा पानी: स्थानीय व्यवसायी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि "अंबाला की कपड़ा मार्केट बहुत मशहूर है. इतनी बड़ा मार्केट होने के बावजूद यहां पर सुविधाओं की बहुत कमी है. अंबाला की कपड़ा मार्केट में हरियाणा ही नहीं पंजाब और हिमाचल से भी लोग खरीदारी करने आते हैं. यहां समस्याओं की अंबार है. यहां सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो फिर मार्किट में पानी खड़ा हो जाता है और सड़कों पर कीचड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल हो जाता है."

सड़कों पर ठेले वालों का कब्जा (Etv Bharat)

मार्केट में जाम की समस्या (Etv Bharat)

नाले के पानी के कारण कई दुकानों हैं बंद: स्थानीय व्यापारी राकेश बुद्धिराज कहते हैं कि "आप देख सकते हैं बारिश और नाले के पाने के कारण कई दुकानों के आगे पानी जमा है, वह भी गंदा पानी. पानी जमा होने के कारण लोग इन दुकानों में दूर मार्केट में कोई आने के लिए तैयार नहीं है. इस कारण कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है. दुकान का किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों का खर्च पूरा नहीं होता है, परिवार कैसे चलाएं. कोई सुनने वाला नहीं है."

सड़कों का हाल (Etv Bharat)

कीचड़ से परेशानी (Etv Bharat)

आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं: कपड़ा व्यापारी कृष्ण लाल ने कहा कि "बारिश के बाद मार्केट में पानी कई दिनों तक भरा रहता है. सड़कों पर आप आज भी कीचड़ देख सकते हैं. नगर निगम, स्थानीय प्रशासन, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर थक चुके हैं. आश्वासन तो सब देते हैं. लेकिन समाधान नहीं है. हमलोग सरकार के रवैये से काफी दुखी हैं."

दुकान में घुसा नाले का पानी (Etv Bharat)

नाली में जमा कचरा (Etv Bharat)

फलता-फूलता मार्केट हो रहा है तबाह: एक अन्य कपड़ा व्यापारी ने कहा कि "जल निकासी, साफ-सफाई के अलावा यहां पार्किंग की थोड़ी समस्या है और सड़क पर दुकानों के आगे ठेला खड़ा कर देते हैं. कई बार ग्राहकों के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है. लोग जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर देते हैं. कभी ठेले वाले आपस में लड़ते हैं तो कभी ग्राहकों से उलझ जाते हैं. मार्केट में कब जाम लग जाए, इसका पता नहीं. कोई देखने वाला है. इन सबका असर हमारे कारोबार पर होता है. फलता-फूलता मार्केट तबाह हो रहा है."