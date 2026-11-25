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गोरखपुर खादी ग्रामोद्योग मेले में खरीदारों की कमी से व्यापारी निराश

गोरखपुर: जनपद में आयोजित खादी ग्रामोद्योग मंडलीय प्रदर्शनी खरीदारों और विक्रेताओं दोनों का इंतेज़ार कर रही है. 18 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि, दूसरे प्रदेशों के भी लघु उद्यमी, हस्तशिल्प, बुनकर, टेराकोटा और कश्मीर के वूलेन कारोबारी अपना काउंटर लगाकर बिक्री के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं.

वहीं प्रदर्शनी में सैकड़ो ऐसे खाली काउंटर हैं, जो पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिन व्यापारियों के नाम से यह काउंटर आवंटित थे. उन्होंने अपना स्टॉल लगाया ही नही, जिसकी वजह से इस मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है.

ईटीवी भारत की टीम ने इस संबंध में जब मंडलीय खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो भी उद्यमी उनके पोर्टल के जरिए पंजीकृत हुए थे. उनका काउंटर तैयार कराया गया था. लेकिन, वह ऐन वक्त पर नहीं आ सके, जिसकी वजह से कुछ काउंटर खाली हैं.

काउंटर पर ग्राहकों का इंतजार (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन काउंटरों के खाली रहने की एक मूल वजह यह भी है कि प्रदेश के पांच मंडलों में एक ही साथ खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कारोबारी जो यहां अपना स्टाल लगाने आने वाले थे. वह गोंडा, बरेली, मिर्जापुर, बनारस में शिफ्ट हो गए, जिससे यहां के काउंटर खाली पड़े हैं.



खादी ग्रामोद्योग अधिकारी श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि इस आयोजन पर 40 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए है, लेकिन यह पूरा बजट बर्बाद होता नजर आ रहा है. गोरखपुर के नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आयोजन इस मेले में टेंट, लाइट, कुर्सी, कॉरपेट से लेकर स्टाल लगाने पर यह पैसा खर्च हुआ है. लेकिन, न तो बिक्री करने वाले उद्यमी इसमें बड़ी संख्या में आए और न ही खरीदार.

खादी ग्रामोद्योग की मंडलीय प्रदर्शनी (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, सीतापुर से आए हैंडलूम कारोबारी छोटे लाल वर्मा ने कहा कि वह बेहद निराश हैं. खरीदार आ ही नहीं रहे हैं. वह यहां पिछले वर्ष भी अपना काउंटर लगाए थे, तब भी कारोबार बहुत अच्छा नहीं हुआ था. उम्मीद थी कि इस वर्ष शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी है. गोरखपुर की स्थानीय टेराकोटा कारोबारी सीमा अग्रवाल ने पहली बार यहां अपना स्टाल लगाया है. लेकिन, वह भी खरीदार ना मिलने से निराश हैं. वह कहती हैं कि कुछ लोग आते हैं बिक्री होती है. लेकिन, उम्मीद के लायक मेला नहीं है.