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सेंट्रल मार्केट में सीलिंग का जबरदस्त विरोध; व्यापारियों ने आज किया 'मेरठ बंद' का ऐलान

सेंट्रल मार्केट में सीलिंग का जबरदस्त विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है. इस दौरान गहमागहमी मची रही. स्थानीय व्यापारी सीलिंग का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार 9 अप्रैल को मेरठ बंद का आह्वान किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बेहद तनावपूर्ण माहौल रहा. आवास विकास परिषद की टीम जब 44 प्रतिष्ठानों को सील करने पहुंची, तो व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने टीम का घेराव कर दिया. व्यापारियों ने आवास विकास परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. जमकर जोरदार नारेबाजी की गई. आवास विकास परिषद की टीम द्वारा जिस समय सीलिंग की कार्रवाई की गई, तब भी व्यापारी और उनके परिवार के लोग परिषद के खिलाफ एकजुट होकर बैठे रहे. इसी बीच व्यापारी अशोक गिरधर की तबीयत अचानक बिगड़ गई. हर तरफ पल भर में ही यह सूचना वायरल हो गई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है. व्यापारी के अचानक बेहोश होने पर आवास विकास परिषद की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई को एक घंटे के लिए रोक दी. व्यापारियों ने आज किया 'मेरठ बंद' का ऐलान. (Video Credit: ETV Bharat) आननफानन मे व्यापारी को उपचार के लिए एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया. दोपहर को जब सीलिंग की कार्रवाई शुरु हुई तो व्यापारी जमीन पर बैठकर राम-नाम जपते हुए अपना विरोध जताते रहे.