ETV Bharat / state

खानपुर मंडी में बारिश में भीगा गेहूं मारने लगा सड़ांध, व्यापारियों ने मंडी में रोकी लहसुन की खरीद-फरोख्त

राजफैड ने नहीं की सुनवाई: खानपुर कृषि उपज मंडी के सचिव संजय मीणा ने बताया कि राजफैड ने सरकारी खरीद कर रखा गेहूं पूरी तरह बारिश में भीग कर सड़ गया. ऐसे में मंडी में चारों ओर दुर्गंध फैली है. राजफैड को तीन बार नोटिस दे चुके हैं. प्रशासन को भी इस बारे में बता दिया. सचिव मीणा ने बताया कि मंडी में चारों ओर फैली दुर्गंध के कारण यहां लहसुन व्यापार संघ ने लहसुन की खरीद अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला किया है.

झालावाड़: जिले की खानपुर कृषि उपज मंडी दुर्दशा का शिकार है. यहां गत दिनों हुई बारिश से खुले आसमान तले रखा राजफैड का हजारों क्विंटल गेहूं भीगकर खराब हो गया. बारिश में भीगा हजारों क्विंटल गेहूं अब मंडी में सड़ान मारने लगा है. इसकी दुर्गंध से व्यापारी, किसान एवं हम्माल परेशान हैं. वहीं, इससे परेशान लहसुन व्यापारियों ने सोमवार से मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया. व्यापारियों ने कहा कि राजफैड के मंडी में सड़े व खराब गेहूं के लादान होने तक लहसुन की खरीद पूरी तरह बंद रखेंगे.

पढ़ें:अनूपगढ़ मंडी में गेहूं के फटे बारदाने पर भड़का आक्रोश, दो क्वालिटी इंस्पेक्टरों को बनाया बंधक

बचाव में दिया तर्क: इधर राजफैड अधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि इस बार खानपुर कृषि मंडी में किसानों से 39 हजार 940 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी. गत दिनों हुई बारिश के कारण यहां करीब 3 हजार क्विंटल गेहूं के खराब होने की आशंका है. गेहूं को धूप में सुखाया जा रहा है. इसके बाद छनाई करेंगे. बाद में एफएसआई के निर्देश पर इसे यहां से लदान कर भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि लहसुन व्यापारियों के लिए यहां पर्याप्त जगह है. ऐसे में लहसुन व्यापारियों को यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

व्यापारियों ने मंडी में रोकी लहसुन की खरीद-फरोख्त (ETV Bharat Jhalawar)

हर कोई परेशान: मंडी में गेहूं बेचने आए कुलदीप मीणा बोले कि मंडी में अव्यवस्था एवं लापरवाही का आलम है. यहां सरकारी खरीद का गेहूं बुरी तरह सड़ रहा है. यहां रुकना दुश्वार हो रहा है. मंडी के लहसुन व्यापारी बोले, राजफैड का गेहूं तुलाई कांटो के आगे रखा है. ऐसे में लहसुन को तोल कांटों तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. गेहूं के सड़ान मारने से यहां एक मिनट रुकना भी मुश्किल है. मंडी में लहसुन खरीद के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है. लहसुन व्यापारी महावीर नागर ने बताया कि सरकारी खरीद का गेहूं मंडी में भीगने से पूरी तरह खराब हो गया. यह खुले में बदबू मार रहा है. व्यापार संघ ने लहसुन खरीद का पूर्ण बहिष्कार किया है. कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं, गेहूं की क्वालिटी भी प्रभावित हो गई.

पढ़ें: कोटा: मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की मौत, करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली मंडी में नहीं मिली चिकित्सा