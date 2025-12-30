रामनगर कोसी नदी खनन पर फिर बवाल, भारी ट्रकों के विरोध में ट्रांसपोर्टरों का वन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन
रामनगर में कोसी नदी खनन को लेकर कारोबारियों व ट्रांसपोर्टरों ने विरोध जताते हुए डीएफओ को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 30, 2025 at 8:24 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी नदी में हो रहे खनन कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. बीते दिन खनन कारोबार से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचे और कोसी नदी में 10 टायरा वाहनों को अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण लेंगे.
ज्ञापन में ट्रांसपोर्टरों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जुड़वा क्षेत्र में कीमती पेड़ों का अवैध कटान कर नया रास्ता बनाया गया है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. उनका कहना है कि इस अवैध रास्ते से न सिर्फ बड़े वाहनों का संचालन किया जा रहा है, बल्कि इससे जंगल को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है. जंगल के बीच से रास्ता निकलने के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है. प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन के जरिए सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है.
उनका कहना है कि बंद किए गए रास्तों पर भी बिना रॉयल्टी वाले वाहनों से प्रति वाहन लगभग 500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है और यह सब कथित तौर पर उच्च अधिकारियों के नाम पर किया जा रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही से खेतों और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है. खनन कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि जिस रास्ते से पहले वैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन होता था, उसी पुराने मार्ग से वाहनों को जाने की अनुमति दी जाए.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण लेंगे. वहीं पूरे मामले पर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि खनन को लेकर ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जिसमें यह तय हो कि कौन से वाहन चलेंगे और कौन से नहीं. उनका कहना है कि 10 टायरा वाहनों को लेकर किसी तरह की मनाही का प्रावधान नियमों में नहीं है.
