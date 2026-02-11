ETV Bharat / state

सरकार के बजट से गदगद व्यापारी, ईटीवी भारत से बोले अब तक का सबसे अच्छा बजट, बढ़ेगा व्यापार

एमएसएमई सेक्टर को 3822 करोड रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे व्यापारियों को होगा फायदा

बजट पेश 2026
बजट पेश 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. बजट में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, किसान और महिला सभी का ध्यान रखने की कोशिश की गई है. बजट में व्यापारियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. "ईटीवी भारत" से व्यापारियों ने बताया कि अब उनके व्यापार में इजाफा होगा.

आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि यह बजट व्यापार को बढ़ाने वाला है. मैंने अपनी टीम के साथ आज के बजट को गंभीरता से देखा है. वित्त मंत्री के एक-एक शब्द को सुना है. आज दो-तीन चीजे इसमें आई हैं, जो व्यापारियों के हित में हैं. एमएसएमई सेक्टर को 3822 करोड रुपए का प्रस्ताव मिला है. व्यापारियों को भी केंद्र सरकार ने एमएसएमई में दो साल पहले शामिल किया है. ऐसे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा. उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. जितना हमारा पर्यटन बढ़ेगा, उतना ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी. हमें भी लाभ मिलेगा. टूरिस्ट के माध्यम से होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी. फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी. जितने भी इससे जुड़े सेक्टर हैं. सारे सेक्टर को इससे लाभ मिलेगा.

कैंसर संस्थान को फंड अलॉट किया गया है. कुकरैल नाले के पास नाइट सफारी बनेगी. जिससे लखनऊ के व्यापारियों को डायरेक्ट फायदा होगा. चिकित्सा, शिक्षा, महिलाओं के लिए हॉस्टल, लेबर अड्डे, नौजवानों के लिए रोजगार, बच्चों को स्कूटी देने की बात भी बजट में है. फ्लाई ओवर, सड़क बनाने की व्यवस्था बजट में की गई है. निश्चित रूप से इसका व्यापारियों को लाभ मिलेगा. यह बजट काफी अच्छा है. एक बहुत बड़ी घोषणा आज ये भी हुई है कि कन्याओं के विवाह के लिए ₹5000 से बढ़ा कर अब 1 लाख ₹1000 का अनुदान मिलेगा. जो काबिले तारीफ कदम है.

एक अन्य व्यापारी ने बताया की एमएसएमई सबसे बड़ा सेक्टर है जिस पर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया. एमएसएमई पहले इंडस्ट्री तक सीमित था. लेकिन इस बार सरकार ने एमएसएमई के द्वारा छोटे व्यापारियों को और फुटकर व्यापारियों को टच किया है.

सरकार ने इस बजट में सबसे पहले 10 लाख रुपए लोन की व्यवस्था की है, जिससे व्यापारी समाज को बढ़ावा मिलेगा. व्यापारियों के लिए सबसे राहत की बात ये है कि योगी सरकार के आने के बाद से गुंडा टैक्स देना नही पड़ रहा है. सरकार व्यापारियों के हित में हर तरह से काम कर रही है. यह बजट बहुत अच्छा है. चुनाव के मद्देनजर भारी भरकम बजट दिया गया है. चाहे महिला हों, युवा हों, किसान हों, उद्योग धंधे हों, सब का ख्याल रका गया है.

