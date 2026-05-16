ट्रैफिक समस्या और पार्किंग अव्यवस्था पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर से समाधान की उठाई मांग
मनेंद्रगढ़ में व्यापारियों ने ट्रैफिक समस्या को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की. इस दौरान कलेक्टर ने ट्रैफिक सुधार का आश्वासन दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 4:56 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ शहर में लगातार बढ़ती यातायात अव्यवस्था, पार्किंग संकट और बाजार क्षेत्र में फैल रही अव्यवस्थित व्यवस्था को लेकर व्यापारी संगठनों ने प्रशासन के सामने अपनी चिंता जाहिर की है. शहर की समस्याओं को लेकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कैट संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्टर संतन देवी जांगड़े से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा. इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, ठेला एवं फुटपाथ व्यवसायियों के लिए स्थान निर्धारण, बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की खराब स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई.
ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहा शहर
व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र लगातार अव्यवस्थित होता जा रहा है.बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है. सड़क किनारे खड़े वाहनों और बेतरतीब ढंग से लग रहे ठेलों की वजह से आम लोगों, ग्राहकों और व्यापारियों सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
व्यापारियों ने प्रशासन को बताया कि बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है.उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्रों में यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित नहीं की जा रही हैं.
ठेला वालों के लिए स्थान निर्धारित करने की मांग
चेम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट संस्था के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि शहर में ठेला एवं फुटपाथ व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अलग और व्यवस्थित स्थान निर्धारित किया जाए. व्यापारियों ने कहा कि छोटे व्यवसायियों का रोजगार भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से मुख्य सड़कें बाधित होने से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा रही है.
प्रशासन शहर में ऐसे स्थान चिन्हित करे जहां ठेला व्यवसायी व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय कर सकें.इससे सड़कें खाली रहेंगी, यातायात सुचारू होगा और छोटे व्यापारियों को भी स्थायी व्यवस्था मिल सकेगी.व्यापारी प्रतिनिधियों ने बाजार क्षेत्र में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर भी चिंता व्यक्त की.शहर में निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है.
व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएं. साथ ही दुकानदारों को भी निर्धारित सीमा के भीतर ही दुकान लगाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि सड़कें अतिक्रमण से मुक्त रह सकें. बैठक के दौरान व्यापारियों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. शहर में लगाए गए कई सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
बाजार क्षेत्र में चोरी, असामाजिक गतिविधियों और अन्य घटनाओं पर निगरानी बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का सुचारू रूप से संचालित होना बेहद आवश्यक है.उन्होंने प्रशासन से खराब कैमरों की तत्काल मरम्मत कराने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की- रघुनाथ पोद्दार, जिलाध्यक्ष कैट
कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सभी मांगों और सुझावों पर प्रशासन विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा जैसे विषय सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं. प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगा. कलेक्टर ने यह भी कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन, व्यापारी और आम नागरिकों के बीच समन्वय और सहयोग जरूरी है.सभी के सहयोग से ही मनेन्द्रगढ़ शहर को व्यवस्थित और बेहतर बनाया जा सकता है.
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