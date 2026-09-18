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UPI पेमेंट पर 0.4% MDR चार्ज से लोगों में नाराजगी, 15 अक्टूबर से लागू होने की बात से कारोबारियों में बढ़ी चिंता

यूपीआई पेमेंट में चार्ज लिए जाने पर कारोबारियों और आम लोगों ने नाराजगी जताई है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

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कॉन्सेप्ट फोटो (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 7:08 PM IST

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देवघर: भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार बढ़ रहा है. UPI अब आम लोगों से लेकर छोटे-बड़े कारोबारियों तक भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है. कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के बीच अब UPI के जरिए दो हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाए जाने की व्यवस्था आगामी 15 अक्टूबर से शुरू होने की बात सामने आ रही है. इसे लेकर देश के अलग-अलग व्यापारिक संगठनों में विरोध और समर्थन, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बाबा नगरी में व्यापारियों की चिंता

देवघर की बात करें तो यहां व्यापारी संगठन इस प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि बाबा नगरी में देश के अलग-अलग राज्यों और इलाकों से श्रद्धालु और ग्राहक पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है. ऐसे में UPI से पेमेंट लेने पर 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज कारोबारियों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है.

यूपीआई पर चार्ज से लोग नाराज (ETV Bharat)

शहर के कारोबारी और चैंबर के वरिष्ठ सदस्य निरंजन सिंह का कहना है कि इस तरह के नियम लागू होने से लोगों में कैश के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. उनका कहना है कि अभी ऑनलाइन पेमेंट होने से लेनदेन सरकार की निगरानी में रहता है. लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन को चार्जेबल बनाने के बाद कारोबारी और ग्राहक कैश की तरफ रुख कर सकते हैं. उनके मुताबिक इसका असर डिजिटल लेनदेन पर भी पड़ सकता है.

छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है असर

वहीं, शहर के फल कारोबारी लखन जी का कहना है कि अगर UPI के माध्यम से पेमेंट लेने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा तो कारोबारी अपनी दुकानों पर इस व्यवस्था को सीमित या खत्म करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं.

मध्यम और लघु वर्ग के कारोबारियों का कहना है कि इस बदलाव का सीधा असर व्यापारियों पर पड़ सकता है. देवघर के कारोबारी चंदन कुमार बताते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करना बंद नहीं करेंगे और इसका अतिरिक्त चार्ज आखिरकार कारोबारी को ही वहन करना पड़ सकता है.

संथाल क्षेत्र में कड़ा रुख

UPI चार्ज को लेकर संथाल चैंबर भी कड़ा रुख अपना रहा है. चैंबर से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि संथाल परिक्षेत्र के साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा समेत आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम कारोबारी हैं. इनका कारोबार ग्रामीण और कस्बाई अर्थव्यवस्था पर निर्भर है.

व्यवसायिक संगठनों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के कई छोटे दुकानदार शहर से करीब चार-पांच हजार रुपये का सामान खरीदकर गांव और कस्बों में बेचते हैं. इन दुकानदारों के बीच भी अब ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. ऐसे में अगर बड़े UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लागू होता है तो शहर और गांव के कारोबार के बीच भुगतान व्यवस्था को लेकर नई परेशानी खड़ी हो सकती है.

सप्लाई चेन पर प्रभाव की आशंका

शहर के कई मध्यम वर्ग के कारोबारी अब ग्रामीण दुकानदारों के साथ कैश में कारोबार करने की बात कह रहे हैं. दूसरी ओर, ग्रामीण दुकानदारों के लिए शहर से सामान खरीदने के दौरान कैश की व्यवस्था करना चुनौती बन सकता है. कारोबारियों का कहना है कि इसका असर सिर्फ एक दुकानदार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर से गांव तक चलने वाली पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है.

यही वजह है कि देवघर और संथाल क्षेत्र के कारोबारी UPI के जरिए लेनदेन पर प्रस्तावित MDR चार्ज को लेकर चिंतित हैं. व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान ने कारोबार को आसान बनाया है. ऐसे में उस पर अतिरिक्त लागत आने से छोटे कारोबारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

अब नजर इस बात पर है कि 15 अक्टूबर से प्रस्तावित UPI चार्ज व्यवस्था को लेकर देवघर और संथाल क्षेत्र के कारोबारी आगे क्या कदम उठाते हैं और व्यापारिक संगठनों का विरोध किस रूप में सामने आता है.

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