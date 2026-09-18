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UPI पेमेंट पर 0.4% MDR चार्ज से लोगों में नाराजगी, 15 अक्टूबर से लागू होने की बात से कारोबारियों में बढ़ी चिंता

देवघर: भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार बढ़ रहा है. UPI अब आम लोगों से लेकर छोटे-बड़े कारोबारियों तक भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है. कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के बीच अब UPI के जरिए दो हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाए जाने की व्यवस्था आगामी 15 अक्टूबर से शुरू होने की बात सामने आ रही है. इसे लेकर देश के अलग-अलग व्यापारिक संगठनों में विरोध और समर्थन, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बाबा नगरी में व्यापारियों की चिंता

देवघर की बात करें तो यहां व्यापारी संगठन इस प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि बाबा नगरी में देश के अलग-अलग राज्यों और इलाकों से श्रद्धालु और ग्राहक पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है. ऐसे में UPI से पेमेंट लेने पर 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज कारोबारियों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है.

यूपीआई पर चार्ज से लोग नाराज (ETV Bharat)

शहर के कारोबारी और चैंबर के वरिष्ठ सदस्य निरंजन सिंह का कहना है कि इस तरह के नियम लागू होने से लोगों में कैश के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. उनका कहना है कि अभी ऑनलाइन पेमेंट होने से लेनदेन सरकार की निगरानी में रहता है. लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन को चार्जेबल बनाने के बाद कारोबारी और ग्राहक कैश की तरफ रुख कर सकते हैं. उनके मुताबिक इसका असर डिजिटल लेनदेन पर भी पड़ सकता है.

छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है असर

वहीं, शहर के फल कारोबारी लखन जी का कहना है कि अगर UPI के माध्यम से पेमेंट लेने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा तो कारोबारी अपनी दुकानों पर इस व्यवस्था को सीमित या खत्म करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं.

मध्यम और लघु वर्ग के कारोबारियों का कहना है कि इस बदलाव का सीधा असर व्यापारियों पर पड़ सकता है. देवघर के कारोबारी चंदन कुमार बताते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करना बंद नहीं करेंगे और इसका अतिरिक्त चार्ज आखिरकार कारोबारी को ही वहन करना पड़ सकता है.

संथाल क्षेत्र में कड़ा रुख