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मेरठ आवास विकास कार्यालय पर व्यापारियों और डॉक्टरों का प्रदर्शन, 21 अस्पतालों को मिला था नोटिस

​मेरठ: आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अस्पतालों पर आवास विकास परिषद ने कार्यवाई शुरू कर दी है. शास्त्रीनगर में संचालित 21 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करने और सीलिंग की चेतावनी देने के बाद, अब डॉक्टरों के समर्थन में व्यापारी, किसान संगठन और स्कूल संचालक मैदान में उतर आए हैं.



​गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और अस्पताल संचालक गद्दे और टेंट लेकर आवास विकास परिषद के कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद, प्रशासन ने 21 सितंबर तक किसी भी प्रकार की नई नोटिस, सीलिंग या बुलडोजर एक्शन नही लेने का आश्वासन दिया है.



सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद ने शास्त्रीनगर, जागृति विहार और माधवपुरम जैसी आवासीय योजनाओं में व्यावसायिक गतिविधियों पर सर्वे किया था. इसी दौरान शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 के आवासीय भूखंडों पर चल रहे 21 प्रमुख अस्पतालों और नर्सिंग होमों को नोटिस जारी किया गया. ​परिषद ने संचालकों को 7 दिनों के भीतर मरीजों को शिफ्ट कर परिसर खाली करने और अस्पताल बंद करने का निर्देश दिया था, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप है.



जगदम्बा अस्पताल के संचालक रविंद्र गुर्जर ने बताया कि आवास विकास परिषद की यह कार्रवाई पूरी तरह भेदभावपूर्ण है. जब 1985-1990 के दौरान योजना आई थी, तब चिकित्सा जरूरतों के लिए कोई भूखंड आवंटित नहीं किए गए थे. 7 दिनों का नोटिस देकर अचानक सीलिंग की धमकी देना सरासर अन्याय है. प्रशासन के आश्वासन के बाद हम 21 सितंबर तक इंतजार कर रहे हैं.

21 सितंबर से पहले परिषद ने कोई दंडात्मक कार्रवाई या सीलिंग की कोशिश की, तो दोबारा उग्र आंदोलन और धरना दिया जाएगा. अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो आगे की विधिक व जमीनी रणनीति तय की जाएगी.

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि आवास विकास परिषद की ओर से यह पूरी कार्रवाई निजी तौर पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए की जा रही है. आवासीय भूखंडों पर नियम विरुद्ध तरीके से बड़े व्यावसायिक और मेडिकल प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों से ऐसी गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है.

फिलहाल प्रदर्शनकारियों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद मामला शांत कराया गया है और अगली अदालती सुनवाई (21 सितंबर) तक स्थितियों की समीक्षा करते हुए नियमानुसार की जाएगी।"