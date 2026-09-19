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बिलासपुर में जबरन चंदा वसूली के खिलाफ व्यापारी लामबंद, सड़क में उतरने की तैयारी

बिलासपुर: त्यौहारी सीजन में जबरिया चंदा वसूली का व्यापारियों ने विरोध किया है. चंदा वसूली को लेकर अब व्यापारी सड़क में उतरने की तैयारी में है.चंदा वसूली के नाम पर कथित दबाव, धमकी और मारपीट की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. 23 सितंबर को सुबह से दोपहर तक शहर के व्यापारी अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जबरिया चंदा वसूली का विरोध करेंगे. कैट के राष्ट्रीय सचिव राजू सलूजा और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नवदीप सिंह अरोरा ने इसकी घोषणा की है.

पुलिस में दर्ज करवाई गई FIR

व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में चंदा वसूली के नाम पर दबाव बनाने वालों का कथित गिरोह सक्रिय हो गया है. व्यापारियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध चंदा मांगा जा रहा है. विरोध करने पर विवाद और मारपीट की स्थिति बन रही है. हालात इस कदर बिगड़े है कि कुछ व्यापारियों को चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर तक दर्ज करानी पड़ी.