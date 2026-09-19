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बिलासपुर में जबरन चंदा वसूली के खिलाफ व्यापारी लामबंद, सड़क में उतरने की तैयारी

बिलासपुर में व्यापारियों ने जबरन चंदा वसूली का विरोध किया है.व्यापारियों ने इसके विरोध में सड़क में उतरने की तैयारी की है.

Traders against forced extortion
जबरन चंदा वसूली के खिलाफ व्यापारी लामबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 8:18 PM IST

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बिलासपुर: त्यौहारी सीजन में जबरिया चंदा वसूली का व्यापारियों ने विरोध किया है. चंदा वसूली को लेकर अब व्यापारी सड़क में उतरने की तैयारी में है.चंदा वसूली के नाम पर कथित दबाव, धमकी और मारपीट की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. 23 सितंबर को सुबह से दोपहर तक शहर के व्यापारी अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जबरिया चंदा वसूली का विरोध करेंगे. कैट के राष्ट्रीय सचिव राजू सलूजा और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नवदीप सिंह अरोरा ने इसकी घोषणा की है.

पुलिस में दर्ज करवाई गई FIR

व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में चंदा वसूली के नाम पर दबाव बनाने वालों का कथित गिरोह सक्रिय हो गया है. व्यापारियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध चंदा मांगा जा रहा है. विरोध करने पर विवाद और मारपीट की स्थिति बन रही है. हालात इस कदर बिगड़े है कि कुछ व्यापारियों को चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर तक दर्ज करानी पड़ी.

बिलासपुर में जबरन चंदा वसूली के खिलाफ व्यापारी लामबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
चंदा देना है तो स्वेच्छा से, दबाव में नहींव्यापारियों ने स्पष्ट किया कि सामाजिक, धार्मिक या अन्य आयोजनों के लिए स्वेच्छा से सहयोग करने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन दुकान-दुकान पहुंचकर दबाव बनाकर चंदा वसूलना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

चंदा हमारी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, न कि धमकी या दबाव के आधार पर. कैट और चेंबर की स्थानीय इकाई ने जबरिया चंदा वसूली के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है इस मामले से प्रशासन को भी अवगत कराया जाएगा, ताकि शहर में चंदाखोरी के नाम पर दबाव और विवाद की स्थिति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके-राजू सलूजा, कैट के राष्ट्रीय सचिव

बंद के जरिए देंगे एकजुटता का संदेश

23 सितंबर का बाजार बंद व्यापारियों की एकजुटता का संदेश होगा. संगठन का कहना है कि लंबे समय से व्यापारी अलग-अलग स्तर पर इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब सामूहिक रूप से आवाज उठाने का निर्णय लिया गया है. व्यापारियों ने दो टूक कहा कि चंदा देंगे तो अपनी इच्छा से देंगे, जबरिया वसूली के आगे नहीं झुकेंगे.

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