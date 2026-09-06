रांची के कारोबारी से हर महीने मांगे एक लाख रुपये की रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी
रांची में एक कारोबारी को हर महीने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 1:03 PM IST
रांची: राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी कारोबारी शशिकांत शर्मा उर्फ डब्लू शर्मा से वाट्सऐप कॉल के जरिए हर महीने एक लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. मामले को लेकर शशिकांत शर्मा ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.
4 सितंबर को कारोबारी को किया था कॉल
एफआईआर में बताया गया है कि 4 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1:59 बजे उनके मोबाइल पर वाट्सऐप कॉल आया. कॉल करने वाले ने उनसे हर महीने एक लाख रुपये देने की मांग की. शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम नहीं देने पर धमकी दी गई कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है.
कारोबारी ने कराया मामला दर्ज
शिकायतकर्ता डब्लू शर्मा के अनुसार रंगदारी मांगने वाले का नाम रुद्र प्रताप सिंह उर्फ रुद्र है. मामले में अरगोड़ा थाना कांड संख्या 239/2026 दिनांक 4 सितंबर 2026 को दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में BNS की धारा 308(3), 308(5) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. कारोबारी डब्लू शर्मा को धमकी 8945510186 नंबर से दी गई है.
जांच में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए अरगोड़ा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसआई शुभम कुमार सिंह को मामले का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. पुलिस वाट्सऐप कॉल, मोबाइल नंबर और उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है.
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