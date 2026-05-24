गुरुग्राम फ्रूट मार्केट में ट्रक खड़ा करने के विवाद में व्यापारी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस
ट्रक खड़ा करने के विवाद में व्यापारियों के विवाद में एक व्यापारी की मौत हो गई.
Published : May 24, 2026 at 4:47 PM IST
गुरुग्राम: जिले की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट खांडसा में रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां ट्रक खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में एक फल व्यापारी की हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे मार्केट क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
मृतक और हत्या के आरोपी के बीच लंबे समय है विवादः मृतक की पहचान भारत भूषण के रूप में हुई है, जो फ्रूट मार्केट में फल व्यापार का काम करता था. बताया जा रहा है कि भारत भूषण और आरोपी जय भगवान की दुकानें एक-दूसरे के साथ स्थित हैं और ट्रक खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले करीब दो वर्षों से विवाद चला आ रहा था.
कहासुनी से मामला हत्या तक पहुंच गयाः दरअसल रविवार सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच फ्रूट मार्केट में सामान उतारने के लिए ट्रक पहुंचा था. इसी दौरान दुकान के सामने खड़े ट्रक को हटाने की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. मृतक के भाई का आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी दुकानदार जय भगवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत भूषण पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाः पूरी घटना मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.