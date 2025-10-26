ETV Bharat / state

बाड़मेर कृषि मंडी से व्यापारी लापता, गाड़ी में मोबाइल, अंगुठी और चेन मिली सुरक्षित

व्यापारी शनिवार को मंडी में दुकान पर गया था. पुलिस जांच में जुटी अभी तक नहीं लगा सुराग.

कोतवाली थाने की महावीर नगर चौकी (ETV Bharat Jaipur)
बाड़मेर: शहर की कृषि मंडी से शनिवार को एक व्यापारी लापता हो गया. मंडी के पास व्यापारी की गाड़ी मिली, जिसमें मोबाइल, अंगूठी, सोने की चेन आदि सामान है, लेकिन व्यापारी का पता नहीं चला है. कोतवाली पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और व्यापारी की तलाश शुरू की.

कोतवाली थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने बताया कि शनिवार रात भीयड़ निवासी व्यापारी दिनेश जांगिड़ के लापता होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई. परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि व्यापारी शनिवार को मंडी में अपनी दुकान गया था. दिन में मंडी के पास उसकी गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें मोबाइल, अंगूठी, सोने की चेन व अन्य सामग्री सही सलामत थी. परिजनों ने व्यापारी की तलाश की तो पता नहीं चला. इस पर थाने में रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस कृषि मंडी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. अभी तक व्यापारी का पता नहीं लगा है. व्यापारी दिनेश जांगिड़ के परिजन चिंतित है.

कोतवाली थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने बताया कि व्यापारी दिनेश जांगिड़ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कर ली गई है. बाड़मेर कृषि मंडी के आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही व्यापारी दिनेश जांगिड़ का पता लगा लिया जाएगा.

