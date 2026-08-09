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गोरखपुर में व्यापारी नेता संदीप बंसल बोले- ई-कॉमर्स पर नियामक आयोग बनाए सरकार, 3 सितंबर को लखनऊ में होगी हुंकार

गोरखपुर में संदीप बंसल ने की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने भारत सरकार से ई-कॉमर्स पर एक नियामक आयोग के गठन की मांग की है. उन्होंने कहा, छोटे और मझोले व्यापारियों के हित और विदेशी कंपनियों के व्यापार से मुकाबला करने के लिए आयोग का गठन जरूरी है. साथ ही जीएसटी में भी संशोधन की जरूरत है. एक ही प्रकार की वस्तुओं पर अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगाना कहीं से उचित नहीं है. उन्होंने कहा, जिस प्रकार उच्च सदन में शिक्षक और स्नातक एमएलसी की सीट आरक्षित है, उसी प्रकार व्यापारियों का भी प्रतिनिधिमंडल सदन में भेजा जाना चाहिए. क्योंकि पूरे देश में 30 लाख से अधिक व्यापारी पंजीकृत हैं. संदीप बंसल रविवार को संगठन के गोरखपुर क्षेत्र के सम्मेलन में पहुंचे थे. 3 सिंतबर को लखनऊ में होगा सम्मेलन. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने यह भी कहा कि 3 सितंबर को लखनऊ में 'डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में' प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के व्यापारी आएंगे, बल्कि देश के भी कई वरिष्ठ व्यापारियों का इसमें समागम होगा और व्यापारी हित की आवाज बुलंद की जाएगी. संदीप बंसल ने व्यापारियों की सुरक्षा और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है.