व्यापारी ने बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी समेत लगाए कई गंभीर आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में एक व्यापारी ने बैक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.

Haridwar trader fraud case
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 10, 2026 at 7:53 AM IST

हरिद्वार: शहर कोतवाली क्षेत्र के मोती बाजार क्षेत्र निवासी एक व्यापारी के करंट खाते से 12 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन हो गया. व्यापारी ने बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

छोटा जोगीवाड़ा निवासी अवनीत अरोड़ा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी आरके टॉयज नाम से मोती बाजार पंजाबी बेड़ा में दुकान है. उन्होंने एक बैंक की ज्वालापुर रोड शाखा में करंट खाता खुलवाया था. अप्रैल 2025 में अपने खाते को बंद कराने के लिए बैंक के कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर को आवेदन पत्र, एटीएम और चेक बुक सौंप दी थी. आरोप है कि उन्हें खाते के बंद होने की पुष्टि भी कर दी गई थी. 13 अगस्त 2025 को कोरियर से उन्हें एक बैंक स्टेटमेंट मिली. बैंक स्टेटमेंट को देखकर वो चौंक गए. एक मई से 26 जून 2025 के बीच खाते में करीब 12.14 करोड़ रुपये जमा और लगभग 12.12 करोड़ रुपये निकाले गए, जबकि ऐसा कोई लेनदेन उन्होंने नहीं किया.

आरोप है कि उनके बैंक में खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी भी बदल दी गई, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने शाखा प्रबंधक और संबंधित कर्मचारी पर मिलीभगत का संदेह जताते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस और बैंक स्तर पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. व्यापारी का कहना है कि 20 अगस्त 2025 को बैंक पहुंचने पर कर्मचारियों ने ठीक से बात नहीं की और कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़ित की जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंत में उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा. कोर्ट के आदेश पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ पूर्व में भी दो मुकदमे दर्ज है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है.

