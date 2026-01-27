ETV Bharat / state

भारत और यूरोपीयन यूनियन की ट्रेड डील का व्यापारी संगठनों ने किया स्वागत, जानें CTI ने क्या कहा ?

बृजेश गोयल ने बताया कि पिछले दिनों अमेरिका ने भारत के सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था. इसके कारण भारत के व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स को अमेरिका से ऑर्डर मिलना कम हो गया था. अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में भारत के सामान की डिमांड बढ़ेगी और भारत की कंपनियां वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज भी लगा सकेंगी.

कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि 'भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक उपलब्धि है तथा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है, जिसके तहत भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है'.

50 अरब डॉलर के निर्यात की संभावना CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते से भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, समुद्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कृषि उत्पाद, मोटर पार्ट्स जैसी चीजों पर यूरोपियन यूनियन देशों में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी. बयान जारी करके उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन देशों के साथ ट्रेड डील से भारत का यूरोपियन देशों को निर्यात 50 अरब डॉलर तक हो सकता है.

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने खुशी जताई है. वहीं चांदनी चौक से सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसको भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक उपलब्धि कहा है.

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली और देश में व्यापारियों में केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

CTI वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि FTA के दायरे में दोनों पक्षों के करीब 1.9 अरब लोगों का बाजार है और यह समझौता चीन और आसियान के 10 देशों के FTA से भी बड़ा व्यापार समझौता है.

यूरोपीय यूनियन देशों से आने वाले सामान होंगे सस्ते

बृजेश गोयल ने बताया कि यूरोप से भारत में आने वाली गाड़ियों पर 35.5 फीसदी, प्लास्टिक पर 10.4 फीसदी दवाइयों पर 9.9 फीसदी टैरिफ लगता है. अब भारत की तरफ से टैरिफ कम होने से यूरोपीयन यूनियन देशों से आने वाली वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी.

वहीं अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल, फार्मा, सीफूड, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सेक्टरों पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इससे देश में 10 लाख लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया था. बढ़े हुए टैरिफ के चलते दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय माल अमेरिका में 35 फ़ीसदी तक महंगा हो गया है जिसके कारण वहां के खरीददार भारत के मुकाबले दूसरे देशों को तवज्जो देने लगे थे.

समझौते के प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालते हुए खंडेलवाल ने कहा कि भारत–ईयू व्यापार समझौते से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके साथ ही तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा.

उन्होंने कहा कि “यह समझौता MSMEs को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराएगा और आत्मनिर्भर भारत के विजन को वैश्विक एकीकरण के साथ सशक्त बनाएगा." इस समझौते से वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं हेल्थकेयर, आईटी एवं डिजिटल सेवाएं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सहित MSMEs और स्टार्टअप्स को विशेष लाभ होगा.



प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने तथा व्यापारियों, निर्माताओं, किसानों और उद्यमियों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के विजन के पूर्णतः अनुरूप है.



उन्होंने कहा, “भारत–ईयू व्यापार समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है, जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा.” वहीं सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक 48 अरब डॉलर से ज्यादा का भारतीय निर्यात इससे प्रभावित हो रहा था.

