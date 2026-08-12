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बरेली में ई-रिक्शा को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी; एक की मौत; कई कांवड़िये घायल

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी; एक की मौत ( Photo credit;ETV Bharat )