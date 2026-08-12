बरेली में ई-रिक्शा को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी; एक की मौत; कई कांवड़िये घायल
ट्रैक्टर ट्रॉली से हरिद्वार जल लेने गए थे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:04 AM IST
बरेली: आंवला थाना क्षेत्र में रामनगर रोड पर रसूलपुर गांव के पास एक ऑटो को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर-ट्रॉली और ऑटो पलट गई. हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई कांवड़िये घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार शाम रामनगर के पास हादसे की सूचना मिली थी. ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग गुलड़िया मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे ऑटो को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ऑटो और ट्रैक्टर-ट्रॉली दोनों पलट गए, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बरेली भेजा गया. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.
घटना में तुलसी (15), राजकुमार (20), रुपेश (15), जयप्रकाश (15), छोटी (10), अनिल (15), ऋषिपाल (30), राजेश्वरी (40), अखिलेश (15), टिंकू (18), सारिका (12), अनिल वर्मा (15), मनीष वर्मा (10), दिव्यांश (15), स्वाती (12), नवल (12), अनूप (8), लौंगश्री (35), वीरेंद्र (16), नन्ही (50), नितिन (14), सौरव (8) और जादव (20) समेत कई लोगों के घायल हो गए है.
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी. करीब 12 लोग मामूली रूप से घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. उपचार के बाद सभी अपने घर वापस भेज दिया गया है.
किटोना गांव निवासी जगतपाल पुत्र सुखलाल पिछले सोमवार अपने कई साथियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा हरिद्वार के लिए जल लेने के लिए गए थे.
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