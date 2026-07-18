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हापुड़ में पिकअप की टक्कर से हाईवे पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 की मौत

एक व्यक्ति घायल हुआ, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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तेज रफ्तार पिकअप की भीषण टक्कर से हापुड़ में सड़क हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 11:37 AM IST

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हापुड़: जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है. थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 बागड़पुर फ्लाईओवर के पास भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया. हापुड़ से अमरोहा की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई. ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे. सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति घायल हो गया है.

बता दें, इनमें अमरोहा निवासी लतीफ (45) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 2 अन्य व्यक्ति अमरोहा के मुबारक नागली निवासी अमजद (44) और अमरोहा के थाना डिडौली पतई निवासी नन्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अमजद को मृत घोषित कर दिया. तीसरे व्यक्ति मेहराज का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पुलिस ने घायलों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवा कर यातायात को सुचारू कराया.

नगर सीओ अनीता चौहान ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है. 1 व्यक्ति घायल हो गया है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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