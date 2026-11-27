हमीरपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी; हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, शादी की रस्म पूरी कर लौट रहे थे
सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:40 PM IST
हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम शादी की रस्म पूरी कर लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सरीला पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे चंडौत गांव के झबरा मोड़ के पास राठ-गोहांड-मदारीपुर मार्ग पर हुआ. जालौन जिले के इटौरा गांव के लोग हमीरपुर के जिटकरी गांव में शादी के बाद की रस्म निभाने आए थे. इसके बाद सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रहे थे.
झबरा मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की. सूचना पर जरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से सभी को सीएचसी सरीला पहुंचाया.
ट्रैक्टर पर सवार रितिक तिवारी के मुताबिक, सामने से आ रहे ट्रक के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया था. हादसे में घायल अनिल तिवारी (50), फूलादेवी (60), निर्मला (50), पूजा (35), अनीता (58), उर्मिला (60), साक्षी (26), रजनी (30), रजनी (45), खुशी (18), रितिक तिवारी (20) और गुड्डी देवी (40) निवासी भेड़ी जलालपुर का सीएचसी सरीला में उपचार कराया गया.
सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि 27 नवंबर को जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव के झबरा मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी सरीला पहुंचाया. चिकित्सकों ने छह घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया है, जबकि अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है. मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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