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हमीरपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी; हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, शादी की रस्म पूरी कर लौट रहे थे

हमीरपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम शादी की रस्म पूरी कर लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सरीला पहुंचाया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे चंडौत गांव के झबरा मोड़ के पास राठ-गोहांड-मदारीपुर मार्ग पर हुआ. जालौन जिले के इटौरा गांव के लोग हमीरपुर के जिटकरी गांव में शादी के बाद की रस्म निभाने आए थे. इसके बाद सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रहे थे.