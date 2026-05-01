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ढलान पर बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर–ट्रॉली, धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे करीब दो दर्जन लोग घायल

पुलिस का कहना है कि घायलों में से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं.

Police meeting with injured at hospital
अस्पताल में घायलों से मिलती पुलिस (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 4:01 PM IST

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धौलपुर: जिले के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर–ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई. इस हादसे में ट्रॉली में सवार करीब 40 लोग में से दो दर्जन लोग घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया. आधा दर्जन से अधिक घायलों की नाजुक हालत होने पर जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक बाड़ी शहर निवासी करीब 40 लोग एक ट्रैक्टर–ट्रॉली में सवार होकर सोने का गुर्जा गांव के पास सोन का बाबा मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान का भंडारा करने जा रहे थे. मुख्य सड़क मार्ग पर ढलान ज्यादा होने की वजह से ट्रैक्टर–ट्रॉली ने रफ्तार पकड़ ली और बेकाबू होकर पलट गई. घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना पर स्थानीय सोने का गुर्जा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक्टर–ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला. एंबुलेंस एवं निजी साधनों से घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया. घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. आधा दर्जन से अधिक घायलों के गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया.

इस वजह से पलटी ट्रैक्टर–ट्रॉली, देखें वीडियो (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: बारातियों से भरी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत

Tractor-trolley overturned in an accident
दुर्घटना में पलटी हुई ट्रैक्टर–ट्रॉली (ETV Bharat Dholpur)
People injured in accident taken to the hospital
दुर्घटना में घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat Dholpur)

सोने का गुर्जा थाना प्रभारी कैलाश समरी ने बताया कि घायलों को बाड़ी और धौलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. इस दुर्घटना में सुनीता पत्नी कल्ला, रामादेवी पत्नी पीतम, रैंबो पत्नी बिहारी, बेजो पुत्र गंगाधर, प्रभा पत्नी रघुवीर, वीरो पुत्र ठाकुरदास, देबो पत्नी कुमरसेन, राजवती पत्नी देवेंद्र, जमुना देवी पत्नी राधेश्याम, कृष्ण पत्नी रामचरण, विजेंद्र पुत्र केशव, सुदामा पत्नी जीते, साक्षी पुत्री रघुवीर, गुड्डी पत्नी संजय समेत अन्य लोग घायल हो गए.

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SEVERAL INJURED IN ROAD ACCIDENT
TRACTOR TROLLEY SLIPPED DOWNWARDS
INJURED REFERRED TO DHOLPUR
TRACTOR TROLLEY OVERTURNED

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