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ढलान पर बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर–ट्रॉली, धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे करीब दो दर्जन लोग घायल

धौलपुर: जिले के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर–ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई. इस हादसे में ट्रॉली में सवार करीब 40 लोग में से दो दर्जन लोग घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया. आधा दर्जन से अधिक घायलों की नाजुक हालत होने पर जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक बाड़ी शहर निवासी करीब 40 लोग एक ट्रैक्टर–ट्रॉली में सवार होकर सोने का गुर्जा गांव के पास सोन का बाबा मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान का भंडारा करने जा रहे थे. मुख्य सड़क मार्ग पर ढलान ज्यादा होने की वजह से ट्रैक्टर–ट्रॉली ने रफ्तार पकड़ ली और बेकाबू होकर पलट गई. घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना पर स्थानीय सोने का गुर्जा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक्टर–ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला. एंबुलेंस एवं निजी साधनों से घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया. घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. आधा दर्जन से अधिक घायलों के गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया.