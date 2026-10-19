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जवारे चढ़ाने जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलटी करीब 20 से 22 लोग घायल; इलाज जारी

जालौन: सोमवार सुबह महानवमी पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो गया. नदीगांव थाना क्षेत्र में सदूपुरा और कनासी गांव के बीच श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में करीब 20 से 25 श्रद्धालु घायल हो गए. ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला. धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. मौके पर प्रशासन को जानकारी दी गई मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारी पहुंचे.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे श्रद्धालु महानवमी पर जवारे चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे. ट्रॉली में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे. इसी दौरान सदूपुरा और कनासी गांव के बीच अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद ट्रॉली में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार शुरू हो गई.



हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों ने बिना देर किए राहत और बचाव का काम शुरू किया. ट्रॉली में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कोंच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में भर्ती कराया गया. एक साथ 20 से 22 घायलों के अस्पताल पहुंचने से वहां भीड़ लग गई. अस्पताल में घायलों का इलाज शुरू किया गया.



महानवमी के अवसर पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली में बड़ी संख्या में लोग सवार थे. ऐसे में अचानक ट्रॉली पलटने से कई लोग घायल हो गए. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया.



यह हादसा नदीगांव थाना क्षेत्र के सदूपुरा और कनासी गांव के बीच हुआ. फिलहाल ट्रैक्टर-ट्रॉली किस वजह से अनियंत्रित हुई और पलट गई. इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. वहीं, घायलों की हालत को लेकर भी अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. किसी घायल की हालत गंभीर होने या उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किए जाने की भी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है.